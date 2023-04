Maurizio Barbero nuovo presidente del Lions Club di Vado Ligure-Quiliano

Vado Ligure/Quiliano. I soci del Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia” hanno eletto il nuovo consiglio direttivo per l’anno 2023/24.

Presidente è stato nominato Maurizio Barbero, medico in pensione nonchè socio fondatore del club, da sempre “impegnato in prima linea per la causa Lions”. A ricoprire il ruolo di primo vicepresidente è stato chiamato Andrea Nari, mentre Hugo Martines è stato eletto quale secondo vicepresidente.

Ad affiancare ulteriormente il presidente saranno Alessandro Nari, a cui è stato assegnato il compito di servire quale segretario, e Pino Bernart, tesoriere.

I consiglieri eletti sono: Attilio Beltrametti, Paolo Cacciapuoti, Simone Golgo, Simone Roba, Nadia Rocca, Remo Zaccaria.

Come revisore dei conti sono stati eletti i soci Rodolfo Fersini e Guido Somaglia.

Nel comitato soci invece troviamo: Elisa Gauttieri, Carolina Gaggiolo, in qualità di past president, ed Alba D’Agosta.

Censore è stata eletta Lia Ciciliot, mentre Alessia Berruti è stata eletta come cerimoniere.

I presidenti dei comitati saranno: per il Comitato Tecnologie informatiche Pino Bernat; per il Comitato soci e responsabile GMT Elisa Gauttieri; per il Comitato statuto e regolamento Attilio Beltrametti e Simone Roba; per il Comitato scientifico e congressi Hugo Martines e Oscar Montani; per il Comitato service-Gst Sabrina Cassaglia; come Coordinatore LCIF Fiorella Robba; per il Comitato giovani Remo Zaccaria; per il Comitato territorio Fulvio Canobbio; per il Comitato marketing e addetto stampa Alba D’Agosta; come Responsabile GAT Maurizio Barbero; come Responsabile GLT Andrea Nari.

Il nuovo consiglio direttivo entrerà in carica il prossimo 1° luglio, quando avverrà il passaggio di consegne fra Carolina Gaggiolo, attuale presidente, e Maurizio Barbero.