Marina di Loano ospita la celebrazione della “Giornata Nazionale del Mare” con gli studenti delle scuole

Loano. Il 14 aprile anche a Loano si celebrerà la “Giornata Nazionale del Mare”, la ricorrenza istituita dal nuovo Codice della Nautica con lo scopo di sviluppare la cultura del mare intesa come risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione con il comando generale della Guardia Costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” del mare, tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica.

In questa occasione, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere iniziative sul tema o a partecipare a quelle che verranno realizzate nel proprio territorio in collaborazione con i comandi regionali della Guardia Costiera per sensibilizzare le studentesse e gli studenti su tali tematiche.

Per questo motivo, nella giornata del 14 aprile due classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano e cinque classi dell’istituto Falcone, per un totale di circa 140 ragazzi, si ritroveranno presso la Sala Azzurra del Marina Center di Marina di Loano per ascoltare i rappresentanti del Comune, della Guardia Costiera di Loano, della Marina di Loano e delle associazioni “del mare” che operano sul territorio: l’associazione Lodanum (che gestisce il Museo del Mare e della Marineria di Palazzo Kursaal), l’associazione pescatori amatoriali (Pianeta Blu) e l’associazione pescatori professionisti, il Circolo Nautico di Loano. Sarà l’occasione per promuovere, in particolare tra le nuove generazioni, i valori della cultura marinaresca e, soprattutto, il rispetto dell’ambiente marino.