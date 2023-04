Lutto nel calcio savonese: è scomparso Luca Casarino, ex giocatore e allenatore

Savona. Il mondo del calcio savonese è in lutto per la scomparsa di Luca Casarino, ex calciatore e ora allenatore. Aveva solo 45 anni.

Figlio di Luciano, colonna del Savona Calcio, Luca Casarino aveva militato in Vado, Albisola, Savona e Varazze, poi era passato alla Primavera del Genoa e quindi nell’Alessandria e nel Trani, rispettivamente in serie D e C. Dopo aver smesso con il calcio giocato, era diventato allenatore e aveva iniziato a collaborare con il Milan, diventando coordinatore tecnico del Milan Junior Camp e Academy e facendo da talent scout per la società rossonera.

Dopo aver collaborato con la squadra cinese dello Shanghai Qi Lin Fc per due anni, dal 2011 si trovava in Brasile in qualità di osservatore tecnico del Coritiba Fc prima e di collaboratore tecnico del Paranà. Dallo scorso anno faceva parte dello staff tecnico del Clube Atlético Tubarão, dedicandosi in particolare alla squadra Under20, sotto la sua guida arrivata al secondo posto della serie B di Santa Catarina.

A settembre Casarino aveva fatto ritorno in Italia per combattere la malattia che lo aveva attaccato. Si è spento giorni fa all’ospedale San Paolo di Savona e il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa di corso Tardy e Benech.

Casarino lascia la mamma Alda Melis, la zia Pia, lo zio Bruno.

Migliaia i messaggi di cordoglio e dolore che, nelle ultime ore, si sono susseguiti. Tra questi quello dell’assessore regionale allo sport della Regione Liguria Simona Ferro che ricorda: “Il mondo del calcio savonese e ligure perde un allenatore di grande esperienza e competenza. Il suo nome è legato a importanti squadre non solo Italiane ma anche straniere. Alla famiglia il mio cordoglio e la mia vicinanza”.