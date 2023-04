“L’orto di Piero”, al palazzo delle Azzarie a Savona una mostra di foto

Savona. Mostra di fotografie al palazzo delle Azzarie a Savona. L’esposizione parte da una elaborazione di fotografie, scattate costantemente nell’arco di un intero anno, aventi come protagonista un campo coltivato ad orto, che, attraverso le stagioni, le varie condizioni atmosferiche e il lavoro metodico di un contadino, muta nel suo aspetto e nel suo colore, si impoverisce e si arricchisce, dorme e dà i frutti.

La professione dell’agricoltore è sparita ormai nel tempo, contribuendo (in questo caso si parla specificatamente dell’entroterra ligure) a rendere più arido il paesaggio e più povero l’uomo stesso. La mostra fotografica è accompagnata dalla raffigurazione di quattro poesie a tema contadino, due di poeti ottocenteschi, Pascoli e Leopardi, con le rispettive: “La quercia caduta” e “Il sabato del villaggio” e altre due di poeti più contemporanei, quali Montale e Ungaretti, sempre naturalmente con temi rivolti alla natura e alla campagna.

L’obiettivo è di rappresentare nella maniera più semplice, al di là cioè di ogni mistificazione ideologica, la parola “Agricoltura” come realtà ancora possibile, dimostrare alle giovani generazioni che non ci sono limiti e non esistono tempi e tutti abbiamo la possibilità di scoprire anche ciò che l’evidenza o il contemporaneo non aiuta a riconoscere. E ciò non vale solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti costretti ormai a dimenticare i luoghi della loro fanciullezza.

Il luogo della realizzazione del progetto è Santuario di Savona, dove si trova realisticamente il campo in questione e dove si svolgerà l’esposizione all’interno cioè del palazzo delle Azzarie, che si affaccia alla piazza monumentale.

Le motivazioni a base di tale progetto sono, in apparenza, molto semplici, come lo è il tema stesso; parlo in prima persona e posso dire che, vivendo da più di quarant’ anni a Santuario, ho visto nel tempo moltissimi cambiamenti sul territorio; abbandoni di terreni allora coltivati, con orti e animali da cortile, campi con grano e ulivi, luoghi che non sono mai più stati riusati né per l’ampliamento di vecchie cascine né per altri scopi di qualsiasi uso, ma semplicemente abbandonati e invasi da rovi, siepi selvatiche e piante boschive.

Non è un’esposizione finalizzata per Santuario e i suoi pochi abitanti; essa nasce in questo contesto solamente come esperienza; l’intenzione è di divulgarla poi in città e provincia, soprattutto nelle scuole primarie, medie e superiori, dove si possa trasmettere la poetica del lavoro del contadino, istruire, sensibilizzare, aiutare a sperare e a concretizzare un mestiere mai morto.