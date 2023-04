L’Ortigia ha la meglio sulla Rari Nantes Savona: 11 a 8

Siracusa. Nona sconfitta in campionato per la Rari Nantes Savona, che ha ceduto 11 a 8 nella vasca dell’Ortigia terza in classifica. I biancorossi si avviano così a chiudere la stagione regolare in sesta posizione, per poi disputare, quindi, i playoff per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Si è trattato del quarto confronto stagionale tra le due squadre. Negli ottavi di finale della Len Euro Cup, il 30 novembre, i savonesi vinsero 7-2, per poi perdere 13-9 la gara di ritorno il 14 dicembre. Tre giorni dopo, in campionato, altra vittoria degli aretusei per 16-12. Quello di oggi, quindi, è stato lo scarto più risicato; la partita, infatti, è stata molto combattuta e si è risolta solamente nel finale.

La cronaca. Si gioca nella piscina scoperta di Siracusa, in una giornata nuvolosa. Numerosi gli spettatori presenti alla Caldarella. Tra i tredici a referto per la Rari torna Nicosia, ma ancora non gioca; tra i pali c’è Da Rold. Oltre a Rizzo, Angelini deve inoltre fare a meno di Campopiano, febbricitante.

I biancorossi la sbloccano dopo 1’20” con un bel tiro di Patchaliev, a uomini pari. Immediata la replica dei locali con una grande conclusione di Ferrero a 6’18”: 1 a 1.

Fallo grave fischiato ad A. Condemi, ma c’è il fallo di due metri fischiato a Rocchi. A 3’25” palla da Rossi a F. Condemi che subisce fallo da rigore da Guidi; Ferrero spiazza Da Rold. 2 a 1. La Rari si scontra con una difesa solida e ben schierata, pertanto fatica a concludere in porta; dall’altra parte Da Rold si mette in luce intercettando un paio di palloni.

La Bper si sblocca a 6’26” del secondo tempo con una rapida giocata vincente di Panerai: 2 a 2. L’Ortigia, però, reagisce subito: Rossi va via sulla destra e serve al centro Velkic che guadagna fallo da rigore. F. Condemi realizza dai cinque metri: 3-2 a 6’14”.

Fallo grave di Caldieri su Vidovic; lungo giro palla ad aprire la difesa ospite e Ferrero colpisce: 4-2 a 5’20”. Azione fotocopia di quella del precedente rigore a 3’48” e questa volta Da Rold blocca il tiro di Vidovic. Il portiere savonese si ripete poco più tardi su un altro tentativo dello stesso numero 11.

A 2’18” Bruni guadagna il primo rigore per i liguri, subendo fallo da A. Condemi. Durdic non sbaglia: 4-3. Rocchi va nel pozzetto e Da Rold para la conclusione di F. Condemi. A metà gara l’Ortigia conduce 4 a 3.

Terzo tempo; palla al centro per i locali (tutte e quattro sono state preda di Di Luciano), fallo grave di Panerai. Ferrero manda la palla sulla traversa. L’Ortigia cerca l’allungo, la Rari resiste difendendo bene, in maniera più aggressiva rispetto alla prima metà di gara.

I biancorossi sfruttano l’uomo in più per l’espulsione di Rossi; Durdic prende la mira e infila in rete la palla del 4 pari a 5’23”. La Rari torna a condurre nel punteggio a 4’38” con Patchaliev che sfrutta un errore difensivo dei locali e li punisce segnando il 4 a 5.

A 3’48” Lanzoni da posizione tre fa partire un tiro che viene deviato e si infila in rete. A 3’55” il Savona conduce di due reti: 4-6. La partita, con un parziale di 3 a 0, gira su binari favorevoli ai savonesi, molto bravi in questa fase a non concendere nulla ai rivali in fase conclusiva.

Angelini a 2’26” chiama time-out, cercando il colpo del ko; il tiro di Patchaliev, però, è parato da Tempesti.

A 1’38” Rossi, con un tiro immediato dopo il fallo subito, riporta l’Ortigia in scia: 5-6. Da Rold commette fallo nei sei metri su F. Condemi: ancora rigore. Ferrero riporta il punteggio in parità: 6 a 6 a 1’17”.

Il quarto tempo comincia quindi in perfetta parità. Durdic impegna Tempesti in una difficile parata. Palla da Cassia a F. Condemi e Patchaliev commette fallo da rigore: è il qinto per i verdi. Lo stesso F. Condemi segna: 7-6 a 6’20”.

A 5’13” alzo e tiro di Cassia dopo un fallo subito poco oltre i sei metri: nulla da fare per Da Rold. 8 a 6. A 4’33”, in parità numerica, bel passaggio di Gorria Puga per Vidovic che la devia in rete. 9-6, parziale di 5 a 0 per l’Ortigia e partita chiusa.

Tempesti para gli ultimi tentativi dei savonesi; Patchaliev commette fallo grave su Rossi, Da Rold devia il tiro di Ferrero ma nulla può quando Napolitano spinge in porta un assist per il 10-6 a 2’31”.

Panerai è libero di concludere a 2’06” per accorciare le distanze: 10 a 7. La Rari dimezza lo svantaggio, con Patchaliev a 1’11”. Ma l’Ortigia non butta via la vittoria e con Cassia fissa il punteggio sull’11 a 8 a 49″ dalla sirena.

L’Ortigia, con questo successo, si garantisce la qualificazione ai playoff scudetto. La Rari Nantes Savona cercherà di tornare al successo sabato 8 aprile, quando, alle ore 15, ospiterà il Posillipo.

Il tabellino:

CC Ortigia – Bper Rari Nantes Savona 11-8

(Parziali: 2-1, 2-2, 2-3, 5-2)

CC Ortigia: Stefano Tempesti, Francesco Cassia 2, Lorenzo Filippo Pio Giribaldi, Andrea Condemi, Sebastiano Di Luciano, Petar Velkic, Filippo Ferrero 4, Javier Gorria Puga, Francesco Condemi 2, Simone Rossi 1, Stefan Vidovic 1, Christian Napolitano (cap.) 1, Domenico Ruggiero. All. Stefano Piccardo.

Bper Rari Nantes Savona: Gianmarco Nicosia, Niccolò Rocchi, Andrea Patchaliev 3, Paolo Giovanetti, Federico Neri Panerai 2, Andrea Urbinati, Alessio Caldieri, Lorenzo Bruni, Eduardo Campopiano (cap.), Mario Guidi, Bogdan Durdic 2, Giacomo Lanzoni 1, Nicolò Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo e Federico Braghini (Roma). Delegato Fin: Stefano Scollo (Siracusa).

Note. Usciti per tre falli: A. Condemi nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 2 su 4 più 5 rigori di cui 4 realizzati, Savona 2 su 7 più 1 rigore realizzato.