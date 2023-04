Loano punta sui veicoli elettrici: ecco la “mappa” delle postazioni di ricarica presenti in città

Loano. Sono dodici, in totale, le postazioni di ricarica per veicoli elettrici attualmente attive (o in fase di attivazione) sul territorio di Loano.

Nel 2022 l’amministrazione del sindaco Luca Lettieri aveva invitato diversi operatori a manifestare la propria disponibilità ad installare sul territorio loanese fino a quattro colonnine di ricarica elettrica ciascuno. Tre proposte sono state accettate e sono diventate oggetto di un apposito protocollo d’intesa con il Comune. Ciò ha consentito di dare il via all’installazione delle postazioni.

Gas Gas srl ha in gestione le postazioni di via Delle Caselle, via Ponchielli, via Manzoni e via Petrarca: queste quattro sono già pienamente funzionanti.

Eni BeCharge ha in gestione le postazioni di piazzale Cai, sulla via Aurelia (nei pressi del parcheggio antistante l’istituto Falcone) e piazzale Mazzini. Queste tre sono già funzionanti; una quarta sarà attivata entro la fine di giugno in via Ugo Foscolo, nei pressi del parcheggio delle scuole.

Enel X Way ha in gestione le postazioni di via Madre Rubatto (presso il parcheggio antistante il cimitero capoluogo), via Matteotti (presso il parcheggio del PalaGarassini), in via Azzurri d’Italia (presso il parcheggio adiacente il palazzetto dello sport) e piazzale Mazzini. Queste colonnine sono ancora in fase di installazione e la loro attivazione è prevista per dicembre.

Queste nuove postazioni si aggiungono a quelle già presenti all’interno di Marina di Loano e nella zona del supermercato Conad delle Vignasse e le due Ecostation (per e-bike) su Lungomare Garassini, nei pressi del Residence Perelli, e su Lungomare Marconi, accanto ai Bagni Murena: in tutto sono quindi 16 le postazioni di ricarica disponibili sul territorio loanese.

“Sul nostro territorio sono sempre più numerosi i loanesi (e non) che utilizzano veicoli elettrici a due o quattro ruote – ricordano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Remo Zaccaria – Vista questa richiesta in costante aumento, a novembre 2021 la giunta comunale, in accordo con l’ufficio patrimonio, ha individuato una decina di punti nei quali posizionare altrettante postazioni di ricarica. La mobilità elettrica ha grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre, a livello cittadino ha numerose applicazioni, in quanto può essere utilizzata, ad esempio, per la mobilità privata e per il trasporto pubblico. Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri concittadini ed ospiti questa infrastruttura”.