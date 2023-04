Loano, la chef Marilena Marinelli va in pensione: “Anni ricchi di soddisfazioni, è giunto il momento di lasciare andare la nostra creatura”

Loano. Una “ultima cena” a base di uno dei prodotti del territorio più noti e da sempre al centro dei suoi menu. Così Marilena Marinelli, chef del ristorante Piatti Spaiati-Le Marionette di Loano, ha deciso di salutare i suoi clienti e amici: a breve, infatti, Marilena (che gestisce il ristorante insieme a suo marito Giancarlo Mel) andrà in pensione.

La sua carriera dietro ai fornelli è iniziata diversi anni fa: “I miei hanno sempre avuto attività – spiega – e io li ho sempre aiutati in cucina. Ad un certo punto ho deciso di sperimentare per conto mio, quindi ho iniziato a lavorare come ristoratrice ai Bagni Perelli; undici anni fa ho affiancato all’attività in spiaggia anche la gestione del ristorante. Per un anno ho fatto entrambi, poi mi sono dedicata interamente a Piatti Spaiati-Le Marionette”.

Ma non solo: per oltre oltre 36 anni, infatti, Marilena Marinelli è stata dipendente del Comune di Loano (e prima ancora di quello di Vado Ligure). I loanesi la ricordano, in particolare, con la divisa da sovrintendente capo di polizia locale, ruolo che ha ricoperto per la maggior parte della sua carriera. Negli anni ha contribuito alla crescita professionale di moltissimi colleghi ed è stata tra i protagonisti del progetto Pedibus e di molteplici iniziative di educazione stradale rivolte ai più giovani.

Lasciato il suo incarico nella pubblica amministrazione nel 2020, Marilena Marinelli si è dedicata completamente alla sua attività di ristoratrice: “Ma ora, dopo 11 anni dietro ai fornelli, è ora di andare in pensione. A raccogliere il testimone saranno due giovani, due ragazzi, che hanno già avuto esperienze nel settore e che quindi porteranno avanti l’attività”.

La sua “ultima serata” da chef è in programma venerdì 21 aprile con una cena interamente a base di asparago violetto, uno dei celebri “quattro di Albenga”. Spiega ancora Marilena: “La collaborazione con Slow Food è di lunga data. Dal 2017 il ristorante è inserito nella Guida delle Osterie ed io personalmente faccio parte dell’Alleanza dei cuochi di Slow Food. La filosofia dell’associazione ha sempre rispecchiato la nostra filosofia di ristoratori: utilizzare prodotti del territorio, a chilometro zero, e promuovere colture di nicchia. Come lo sono i ‘quattro di Albenga’, che sono sempre stati tra i nostri ingredienti preferiti. Non per niente abbiamo deciso di aderire al progetto di Cia per la definizione del genoma di questa coltura, unica nel suo genere”.

Per questo motivo, per salutare gli iscritti della Condotta Slow Food di Finale, Loano e Albenga, gli amici ed i clienti, Marilena e Giancarlo hanno deciso (in accordo con Monica Maroglio) di offrire una cena interamente a base di asparago violetto, dall’antipasto al dolce. Le prenotazioni sono già sold-out.

“Lasciare ci dispiace – spiega ancora Marilena – Ci siamo creati una bella clientela e siamo soddisfatti dell’impegno che abbiamo portato avanti e contenti dei risultati ottenuti. Lavorare per tanti anni al ristorante è stato un piacere e un onore, ma ora è giunto il momento di lasciare andare la nostra creatura e dedicarci ad altro”.