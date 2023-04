Loano, addio al Crai sull’Aurelia. Ferraro: “Grazie a chi ci ha accompagnato in questi 60 anni”

Loano. “Ringraziamo di cuore i clienti e collaboratori che per quasi 60 anni ci hanno accompagnato in questo viaggio ricco di soddisfazioni. Con un po’ di tristezza nel cuore è tempo di chiudere questo capitolo, solo per iniziare il prossimo”. E’ quanto recita il cartello che da qualche giorno è visibile nella vetrina del supermercato Crai di via Aurelia a Loano, di proprietà della famiglia Ferraro.

Un messaggio che conferma una voce che tra i clienti più affezionati e gli abitanti della zona circolava già da qualche tempo e che ha trovato conferma di recente, quando la serranda si è abbassata e gli scaffali hanno iniziato ad essere progressivamente svuotati.

Ad ora non è dato sapere quale sarà il destino del punto vendita, e cioè se vi sarà un cambio di settore merceologico o se sarà oggetto di una “rivoluzione” di più ampia portata. Quel che è certo è che il messaggio di commiato firmato da Lino Ferraro rappresenta un colpo non da poco per il tessuto commerciale loanese, all’interno del quale il Gruppo Ferraro ha sempre rivestito un ruolo di spicco.

Come si legge sul sito, infatti, la storia del Gruppo Ferraro inizia nel 1958, quando “il nonno Natale inizia l’attività di famiglia di vendita itinerante di frutta e verdura a bordo di un piccolo autocarro dedicandosi con passione alla vendita di ortofrutta e iniziando a trasmettere la passione per il mestiere al figlio Lino”. Nel 1967 “Lino e la mamma Angela ottengono la prima licenza per la vendita al dettaglio di generi alimentari in un locale di appena 30 metri quadri sulla via Aurelia a Loano”, esattamente sul lato opposto della strada. Da lì in poi il gruppo cresce: nel 1990 il negozio si sposta sul lato monte dell’Aurelia, nella sua sede attuale, e vengono stretti accordi commerciali con Crai; nel 1994 viene aperto un altro supermercato (di altro marchio) a levante della città; dal 2007 vengono inaugurati altri punti vendita in diverse località della provincia, come Albenga, Alassio e Savona.

Ora, dopo 60 anni, il supermercato da cui tutto era iniziato chiude (almeno temporaneamente) e si appresta a cambiare veste. Ciò anche a causa della forte concorrenza di una struttura della Gdo che ha aperto a poca distanza dal Crai.

Un fenomeno, quello del numero sempre crescente di supermercati, che è particolarmente evidente ad Albenga, come già raccontato qualche settimana fa da IVG.it.

E ora ai clienti affezionati e agli abitanti della zona resta solo da attendere quale sarà il destino del “supermercato sotto casa” dove erano soliti fare acquisti quotidianamente.