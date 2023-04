Lo sfogo di una lettrice: “Autobus in ritardo e si perde la coincidenza, così bisogna pagare due biglietti perchè il primo scade”

Savona. Desidero segnalare un problema che dura da diversi anni: le coincidenze bus Tpl linea 40 con le altre linee cioè il Vezzi numero 39.

Compro un biglietto da 3 euro, ore 8.02 scendo a Spotorno, c’è la coincidenza col Finale 40/ delle 8.11. Il pullman parte, senza attendere e il Vezzi arriva alle ore 9.00 anziché 8.49 e naturalmente il biglietto pagato mi è scaduto! Dovevo andare al Santa Corona e mi hanno obbligata i controllori a comprarne uno nuovo al costo di 3,00 euro.

Ma la colpa di chi è? Del pullman che non rispettano né gli orari e neanche le coincidenze! E a pagarne le spese in soldi e in medicine sono sempre i cittadini!

Una lettrice affezionata