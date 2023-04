LNI Savona, due medaglie d’argento al Meeting di Genova Pra’

Genova. Sabato 15 e domenica 16 aprile si è svolto nel bacino remiero di Genova Pra’ il Meeting di Società e Master per le Società remiere del Nord Italia, al quale hanno preso parte anche quattro atleti della Lega Navale di Savona che hanno conquistato due importanti medaglie d’argento.

Nella prima giornata di gare, Michele Loffredo si è aggiudicato la medaglia d’argento nel singolo Master 1.000 metri dietro ad un atleta della Canottieri Padova ma battendo nettamente il terzo arrivato, altro canottiere patavino.

Nel programma gare era prevista anche quella del doppio ragazzi primo anno metri 2.000 che ha visto la partecipazione, oltre che della Lega Navale savonese, di altri venti equipaggi che si sono dovuti confrontare in quattro serie per ottenere i sei finalisti. Gli atleti savonesi Michelangelo Malinconico e Giulio Boatini hanno vinto nettamente la propria serie di qualifica davanti a Garda, Salò, Gavirate, Milano e Varese. Nella successiva finale Michelangelo e Giulio hanno ottenuto un onorevole sesto posto dietro a società importanti.

Nella seconda giornata, nella specialità del Singolo ragazzi primo anno metri 2.000, la Lega Navale Savona ha schierato tre atleti che hanno dovuto affrontare altri sedici concorrenti divisi in quattro serie per poter accedere alla finale a sei. Nella sua batteria Michelangelo Malinconico ha vinto nettamente mentre gli altri due atleti Giulio Boatini e Francesco Cannatello sono giunti rispettivamente secondo e terzo. Per effetto di tali risultati, i canottieri savonesi hanno ottenuto due posti di finale su sei. Regata molto combattuta che ha visto la vittoria del portacolori del Rowing Club Genovese davanti a Michelangelo, seguito dagli atleti di Canottieri Canobbio, Canottieri Cannero, il savonese Giulio e quello della Canottieri Velocior di La Spezia.

Soddisfazione quindi da parte dei giovani canottieri della LNI Savona ed in particolare dei tecnici che con molti sacrifici riescono a tenere unito un piccolo gruppo di atleti.

Prossimo appuntamento domenica 23 aprile ancora a Genova Pra’ per la seconda regata regionale.

Michelangelo Malinconico

Michele Loffredo