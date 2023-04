Lite per motivi sentimentali: tra marito e amante finisce a coltellate

Vado Ligure. Lite per motivi sentimentali, nel primo pomeriggio di oggi a Vado Ligure, dove in via Cadorna il marito e il presunto amante della moglie si sono scontrati ed uno di loro è finito all’ospedale dopo essere stato ferito da un coltello.

Secondo una prima ricostruzione, pare che ad essere armato fosse il marito che, dopo un acceso dibattito, ha tirato fuori il coltello e aggredito l’altro uomo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Savona e l’automedica del 118, il 48enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente le ferite non sono gravi ma superficiali.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.