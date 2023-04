Lite con i vicini di casa, una famiglia finisce in ospedale: trauma cranico per la madre

Liguria. Durante una lite con i vicini di casa, cade dalla scale e sbatte la testa. Donna di 53 anni ricoverata al San Martino di Genova, in ospedale anche il marito e il figlio.

L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 2 aprile), in un condominio in località Vetrerie, nel comune di Mignanego, in Valpolcevera.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di far luce sull’accaduto: da capire se la donna abbia perso l’equilibrio o sia stata spinta, aggredita da un altro condomino. I militari, intervenuti sul posto, hanno ascoltato i presenti e potrebbe presto scattare una denuncia.

Le condizioni della donna, soccorsa dal 118, sono serie ma non rischia la vita. In mattinata è stata portata in Obi con una prognosi di 21 giorni.

Nella colluttazione sono rimasti feriti, ma in maniera non grave, anche il marito della 53enne, un uomo di 47 anni, e il figlio di 21 anni.