Recupero liste d’attesa: al San Paolo risonanze magnetiche, tac ed ecografie anche di domenica

Liguria. “Buone notizie sul fronte delle liste d’attesa in Asl2 grazie allo sforzo della Struttura complessa Radiologia di Levante (Savona) diretta dal dottor Alessandro Gastaldo, che garantirà una serie di turni aggiuntivi, nelle giornate di domenica, che riguarderanno le risonanze magnetiche, le TAC e le ecografie che sono tra le prestazioni più richieste dall’utenza in ASL2″. Lo ha comunicato in una nota Asl2.

Nel periodo dal 16 aprile al 11 giugno 2023 verranno quindi attivate tutte le domeniche dalle 8 alle 13 – liste aggiuntive di esami RM, ECO e TC, che permetteranno un incremento di circa 430 prestazioni nel periodo predetto; di questi oltre 400 esami, una parte andranno a sanare le situazioni di attesa più urgenti ed una parte saranno immesse “in circolarità” a disposizione dei vari punti di prenotazione, primo tra tutti l’app “prenotosalute”.

Da Asl spiegano: “La situazione attuale risente dello scarso apporto delle strutture convenzionate locali alla fornitura di prestazioni di diagnostica per immagini, che rende le S.C. di Radiologia di Asl2 le uniche erogatrici di tali indagini sul territorio. Nei giorni feriali l’utilizzo delle apparecchiature RM, ECO e TC della nostra S.C. è già stato massimizzato utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, tanto che nell’anno 2022 si è registrato un incremento della produzione di esami a favore dei pazienti ambulatoriali rispetto all’anno 2019″.

Nel 2022 sono state fatte 579 risonanze magnetiche in più rispetto a quelle del 2019. Per quanto riguarda le ecografie sono state +3479 e le tac +1083. Lo scorso anno, quindi, le prestazioni di diagnostica per immagini sono aumentate di 5141 unità. “Nonostante il trend positivo, alcuni tempi di attesa permangono elevati a causa del progressivo incremento del numero di richieste”, hanno spiegato da Asl.

Ancora una volta Asl2 “conferma di essere pronta ad intraprendere tutte le azioni necessarie a mitigare il problema nazionale delle liste d’attesa. La Direzione Aziendale tiene anche a porgere un ringraziamento particolare ai tecnici, ai medici e a tutto il personale che si è reso disponibili per questo progetto”.