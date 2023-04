Lions Albisole, raccolti più di 900 chili di alimenti per le persone in difficoltà

Più di 900 chili di alimenti è il “bottino” che i Lions della Albisole (Club Alba Docilia) ha raccolto nell’ultimo fine settimana. Mentre la maggior parte della popolazione si preparava al lungo ponte del 25 aprile, i volontari dei Lions, coadiuvati fattivamente dal locale club Leo (i giovani dei Lions) hanno pensato a chi, non solo non si può permettere una vacanza, ma spesso non riesce neppure a giungere a fine mese.

Così si sono lanciati nell’operazione “colletta alimentare” a favore delle famiglie del territorio in difficoltà. All’ingresso dei supermercati Gulliver, Conad ed MD, gruppi di volontari con il classico giubbotto giallo, hanno distribuito buste agli avventori con preghiera di riempirle pensando anche ai meno fortunati.

La raccolta è stata straordinaria, a riprova che la solidarietà umana, se seriamente sollecitata, risponde sempre con generosità. Parte degli alimenti raccolti è stata dirottata a Sassello, dove sono aumentate le famiglie in difficoltà, mentre il grosso, destinato alle due Albisole, è stato consegnato all’associazione Parrocchiale San Vincenzo che provvederà alla distribuzione diretta.

Il Club Lions Alba Docilia resta una delle associazioni più attive sul territorio delle Albisole e Sassellese con moltissime iniziative destinate al sociale. Ricordiamo ad esempio il sostegno diretto a favore di una famiglia di rifugiati ucraini che dura ormai da quasi un anno e che sarà probabilmente prorogato, o la grande lotteria con ricchi premi (primo una crociera per due persone) che destinerà il ricavato a sostegno dei ciechi del territorio.