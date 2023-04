Liberazione, Arboscello (PD): “Inaccettabile ogni tentativo di riscrivere la storia, soprattutto da chi ricopre ruoli istituzionali e politici”

Liguria. “Oggi sarò a Bergeggi e Savona per celebrare il sacrificio dei partigiani che si sono battuti contro il nazifascismo per riconsegnare all’Italia democrazia e libertà. In questi tempi, le celebrazioni per il 25 aprile sono ancora più importanti perché dalla destra si leva forte un vento revisionista, con affermazioni inaccettabili, che ignorano e stravolgono la storia del nostro Paese”.

“È inaccettabile per chi ricopre ruoli istituzionali e politici, ad ogni livello, non riconoscersi nei valori della nostra costituzione antifascista. Purtroppo in questi giorni, sia a livello nazionale sia a livello locale, abbiamo assistito invece ad episodi da condannare”.

“Dire che tutte le morti vanno onorate allo stesso modo è uno sfregio alla Resistenza – aggiunge – È inaccettabile mettere sullo stesso piano chi ha oppresso l’Italia e chi ha lottato per liberarla. Perché se la pietà la meritano tutti i morti, la commemorazione spetta solo a chi ha dato la vita per la libertà. Oggi, più che mai, è importante il 25 aprile e difenderlo da ogni tentativo di offendere la memoria delle vittime degli eccidi nazifascisti e i partigiani caduti per la nostra libertà”.

“La storia si studia, non si riscrive. Siamo chiamati a ricordarla, per tramandarla alle nuove generazioni, che avranno l’importante compito di renderla ancora viva in futuro”, conclude Arboscello.