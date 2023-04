Len Euro Cup. Angelini carica la Rari Nantes: “Dobbiamo crederci, sentiamo di rappresentare tutto il territorio”

Testa e muscoli. Sono giorni di lavoro intenso Alberto Angelini. Lavori in corso per preparare al meglio la finale di ritorno di Len Euro Cup, che vedrà la Bper Rari Nantes Savona impegnata sabato a Budapest sul campo del Vasas dopo il pareggio per 8 a 8 dell’andata. Obiettivo chiaro: riportare sotto alla Torretta un titolo che manca dal 2012. Una partita, quella della piscina “Zanelli”, da cui l’allenatore ha tratto indicazioni importanti e che ha dato autostima a una squadra giovane e poco esperta di finali. “Credeteci perché ve lo metitate” è il mantra di Angelini. “Lo ripeterò ai ragazzi fino al momento di mettere piede in vasca”. Sulla risposta della città: “Siamo orgogliosi di aver portato tante gente a tifare rispetto al campionato, quando la piscina è troppo vuota. Rappresenteremo il territorio”.

Quali pensieri “a freddo” dopo la partita dell’andata?

Per fortuna, sono gli stessi avuti a caldo. Ovvero di una partita ben giocata. Prima della gara avevamo individuato i punti “meno forti” di un avversario molto forte e non ci eravamo sbagliati. Abbiamo raccolto informazioni e fatto esperienza in vista della seconda gara. Apporteremo quindi pochi correttivi a struttura del gioco e tattica. Ci vorrà nuovamente una gara di grande personalità. Inoltre, abbiamo avuto un arbitraggio poco casalingo. Anche questo ci servirà in vista del ritorno.

Vasas squadra favorita alla vigilia. Come leggere il pareggio in chiave gara 2?

Significa che entrambe le squadre giocheranno per vincere. Nessuna delle due potrà conservare, cosa difficile da fare nella pallanuoto a meno di scarti importanti. Il pareggio ci dice che non abbiamo fatto abbastanza per vincere ma che loro non sono riusciti a batterci nonostante un arbitraggio sbilanciato. La partita ci ha detto che ce la possiamo fare.

Spesso si sente dire che “le finali si preparano da sole”. Su cosa state lavorando?

Fossimo una squadra esperta direi che è vero. Ma abbiamo una decina di giocatori all’esordio in una finale europea. Sto lavorando quindi anche dal punto di vista mentale sebbene l’obiettivo principale sia avere una squadra scintillante dal punto di vista atletico. La nostra strategia di gioco necessita di un’ottima forma fisica. Da gennaio abbiamo quasi sempre giocato tre gare a settimana. A costo di perdere qualche punto in campionato, lavoriamo per sparare tutte le nostre cartucce a Budapest.

La città ha risposto presente in finale. Ma durante la stagione non c’è stato grande calore. Com’è il rapporto squadra-pubblico? Vi sentite la punta di diamante dello sport savonese?



Sì, ci sentiamo la punta di diamante dello sport savonese. A onor del vero, durante il campionato la piscina è stat fin troppo vuota. Ma non è una lamentela. Siamo felici di aver riempito la piscina “Zanelli” per la finale, il pubblico è stato fantastico.

Questo ci consente di volare a Budapest con la consapevolezza di non essere soli, tra chi verrà a vedere e grazie ai numerosi supporter che ci seguiranno da Savona. Sappiamo di rappresentare un territorio e tante persone. Sarebbe bello che questa attenzione non si riveli un fuoco di paglia. Andiamo oltre le fazioni del calcio e rappresentiamo tutti i savonesi. Spero inoltre che tutto ciò possa veicolare verso lo sport di alto livello qualche attenzione in più da parte di politica e imprenditoria locale.

Cos’ è la Rari Nantes per Angelini?

È la mia seconda casa da quando avevo nove anni. Abbiamo avuto un divorzio consensuale perché da giocatore ero ambizioso e sono andato via per 13 anni. Sono tornato a giocare quando ero già padre. Abbiamo vinto due coppe europee. È la storia della mia vita.