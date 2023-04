Legino, il prossimo anno sarà ancora Promozione! Tobia: “Un grande gruppo”. Carella: “Premiato il nostro progetto”

Savona. Il weekend calcistico appena terminato è stato foriero di verdetti. Due campionati (la Prima e la Seconda Categoria) sono terminati, mentre altri hanno già visto delinearsi il destino della maggior parte delle compagini impegnate grazie al raggiungimento aritmetico degli obiettivi. Nel girone A di Promozione, per esempio a prendersi la scena è stato il trionfo del Pietra Ligure, una formazione da record riuscita a laurearsi campione con ben due giornate di anticipo.

In coda però, la sfida tra Bragno e Legino terminata 0-1, ha scatenato la gioia dell’intera orbita verdeblù. La società del presidente Carella infatti, per l’ennesimo anno consecutivo, è riuscita a mantenere la categoria. Un grande successo per Fabio Tobia ed i suoi ragazzi, in difficoltà nel girone d’andata, ma riusciti a risollevarsi in quello di ritorno. “Abbiamo portato la barca in porto – ha scritto l’allenatore domenica sui propri profili social – Ma abbiamo trovato una spiaggia. C’è chi rema, c’è chi pedala… Grazie a tutti”.

Non sarebbe dunque potuto mancare un ulteriore commento da parte del tecnico, prontamente arrivato: “La differenza per la salvezza l’hanno fatta la società, lo staff e i ragazzi. Nessuno ha mai mollato, alcuni giocatori nell’arco della stagione si sono completamente trasformati come ad esempio Del Nero, Kertalli e Sadiku. Dietro inizialmente abbiamo perso Pollero, giocatore su cui avevamo puntato molto. L’arrivo di Patrone però, con la complicità di un Semperboni sopra le righe, Garzoglio, Mollo e Crocilla, ci ha permesso di crescere tanto diventando la terza miglior difesa del campionato dietro Pietra ligure e Serra Riccò.”

“Quest’anno ho avuto modo di lavorare con dei ragazzi davvero eccezionali – ha proseguito l’allenatore – non nascondo il fatto che li terrei tutti. Ci siamo dimostrati un buon gruppo perchè non abbiamo mai litigato neanche nei momenti di maggiore difficoltà. Credo che, l’anno prossimo, se volessimo puntare ai playoff, servirebbero uno, due elementi al massimo. Per il resto ho il sentore che chi ho allenato quest’anno voglia rimanere, questo è sicuramente positivo”.

A fare eco a Tobia ci ha pensato Carella, presidente del sodalizio verdeblù il quale ha dichiarato: “Il raggiungimento della salvezza è una soddisfazione immensa perchè abbiamo fatto un girone di andata disastroso. A dicembre siamo corsi ai ripari tesserando qualche giocatore con più esperienza, poi i giovani sono stati decisivi. All’interno del gruppo si è creata una splendida coesione, un elemento che, unito al grande lavoro di Tobia, ha fatto la differenza”.

In vista della prossima stagione, idee chiare anche per il numero uno del Legino: “L’anno scorso abbiamo dovuto rifondare, quest’anno invece abbiamo un’ottima base di partenza. Siamo primi nella classifica di minutaggio concesso ai giovani, questo è un ulteriore motivo di orgoglio per noi. Abbiamo insistito con la nostra filosofia a costo di rischiare qualcosa e alla fine i risultati ci hanno dato ragione. Inoltre non dobbiamo dimenticare che la nostra seconda squadra impegnata in Seconda Categoria, se facesse classifica, sarebbe ai playoff. Il lavoro ci sta premiando”.

L’intervistato poi ha dimostrato grande fair play nei confronti del Bragno: “Mi dispiace per Monte ed i ex nostri giocatori a sua disposizione. So cosa si prova, sono sicuro però che riusciranno a salvarsi. La partita domenica, nonostante la posta in palio, è stata correttissima, esemplare. I due episodi chiave sono stati l’errore del loro portiere sul gol di Macagno e il rigore parato da Pastorino”.

Infine Carella ha concluso guardando alla prossima annata: “I tesseramenti di Cappannelli, Ferrara e Patrone sono stati fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Hanno avuto un grande impatto, poi Fabio (Tobia, ndr) è stato bravissimo a consolidare il gruppo. Lui lo consociamo, in tal senso è uno specialista ed è di una professionalità esagerata. Il prossimo anno ripartiremo da una solida base, cercheremo di operare qualche accorgimento per rendere la squadra sempre più competitiva”.