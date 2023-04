Le raviole di Cosio D’Arroscia: quando il bosco entra nel piatto

Ci sono piatti che ricorrono in tutte le zone della Liguria, per non dire di Italia. Tutti, però, sono caratterizzati da prodotti tipici, introvabili, o comunque diversi nel sapore, da zona a zona. Le raviole di Cosio d’Arroscia è uno di questi piatti, antico, della cucina bianca, quella cucina delle Alpi Marittime, oggi Alpi Liguri, che si rifà alla pastorizia, alla transumanza. Si tratta di tortini di verdure, ma a Cosio d’Arroscia, acquistano un sapore e una storia diversa.

Cosio, non da oggi, è considerato il borgo delle erbe (ha anche un museo dedicato), erbe che curano, risanano, che sono buone da mangiare e fanno bene. Le raviole sono la quintessenza di questa antica cultura, custodita da donne sapienti, ma anche dagli uomini che spesso erano raccoglitori di erbe di bosco, gratuite, buone, salutari.

E proprio le erbe del bosco sono alla base di questo piatto. C’è chi dice che per fare delle buone raviole ne servono addirittura 20 diverse, da tritare a mano, arricchite con il formaggio di malga, cipollotti, porro selvatico, bruss per dare sapore. Questo impasto veniva sistemato dentro dei dischi di pasta matta, chiusi e fatti cuocere nel forno a legna. Fra le erbe del ripieno ci sono gli striduli o erbe gianche, la lattuga selvatica, il tarassaco, lo spinacio selvatico, l’ortica, la borragine, l’achillea, le cime di vitalba e di rovo, bietole, germogli e tante altre. Tutte, ovviamente, devono essere utilizzate nelle giuste proporzioni. Basta che una di queste erbe ecceda e il prodotto cambia gusto, non è più buono come dovrebbe essere.

Narra la leggenda che molto spesso il raccolto di erbe fosse fatto dagli uomini che tornavano a casa dopo la giornata nel bosco o nei campi. Le donne avevano il compito di preparare il ripieno e di cuocere nel forno le raviole che, il giorno dopo, gli uomini avrebbero portato con sé come pasto. Un pasto gustoso, certo, ma anche un pasto quasi gratuito, se non per la sfoglia.

Oggi le raviole si trovano ancora in qualche ristorante di Cosio d’Arroscia e dell’Alta Valle Arroscia, come da Maria, a Cosio, vera custode della tradizione. Si abbinano, ovviamente, con un bicchiere di ormeasco, altro vanto, in questo caso enologico, dell’Alta Valle Arroscia.

“Sapori Ligustici” racconta i gusti, i sapori e le ricette della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.