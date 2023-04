Le bellezze della Liguria in tv: su “Grand Tour. Viaggio in Italia“ protagonista anche l’arte di Jorn ad Albissola Marina

Albissola Marina. Questa sera, martedì 11 aprile, la Liguria e il savonese saranno protagonisti della trasmissione tv “Grand Tour. Viaggio in Italia“, in onda su Sky Arte e in streaming su NOW.

Sarà l’ultima puntata di un viaggio alla riscoperta delle meraviglie artistiche e paesaggistiche del nostro Paese che, dopo Venezia, Firenze, Roma, Napoli e la Sicilia, si conclude in Liguria. Ad essere raccontata, oltre Genova, anche la Casa Museo Jorn di Albissola Marina.

L’attore Alessandro Sperduti, in questa puntata della docu-serie Sky Original, ci porta dove il fiammingo Peter Paul Rubens restò conquistato dalla magnificenza dei palazzi nobiliari di Genova nel Seicento. Qui realizzò la prima pala d’altare barocca, che si ammira ancora nella Chiesa del Gesù. Al centro anche i caruggi che affascinarono scrittori come Henry James e Mark Twain. Poi si raggiunge la Riviera, dove pittori come Monet rimasero incantati dalla bellezza di questi luoghi. Ad Albissola Marina, infine, si “conosce” il danese Asger Jorn che ha trasformato la sua casa in un’opera d’arte in dialogo con la tradizione della ceramica locale, oggi museo visitabile.

“Grand Tour. Viaggio in Italia” è una docuserie che attraversa la Penisola da Nord a Sud tra monumenti, musei e panorami naturali, facendo tappa nei luoghi che hanno suscitato l’arte in grandi artisti di fama mondiale come Rubens, Picasso, Andy Warhol, che hanno scelto l’Italia come luogo d’apprendistato, seguendo le orme di maestri come Michelangelo e Caravaggio.

Un viaggio per riscoprire, anche attraverso le parole di grandi scrittori – da Goethe a Stendhal -, un’Italia inedita e ricca di arte e cultura. L’appuntamento è alle ore 21.15, ma la puntata si potrà rivedere anche su NOW.