Lavori all’acquedotto, possibili disagi per gli abitanti di Rollo ad Andora

Andora. Riguarderanno anche la frazione di Rollo ad Andora i disagi causati dai lavori di riparazione che, domani giovedì 20 aprile, saranno eseguiti sulla condotta Roya 1, nella zona dell’argine sinistro del torrente Impero nelle vicinanze dell’ex stabilimento Agnesi ad Imperia. L’inizio dell’intervento è previsto per le 8 di domani con prosecuzione sino ad ultimazione dei lavori.

A causa della posizione della condotta e delle caratteristiche della stessa risulta impossibile stabilire – a priori – se tali operazioni renderanno (o meno) necessaria la chiusura della condotta. Conseguentemente non si può escludere il verificarsi della sospensione dell’erogazione idrica nelle zone e Comuni seguenti: Imperia (calata Cuneo e zona capitaneria di porto di Oneglia), Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora (limitatamente alla frazione Rollo).

“Compatibilmente con la tempistica dei lavori sarà nostra cura diramare, volta per volta, ulteriori informazioni più circostanziate con quali informare gli utenti, nei limiti del possibile, circa l’imminente interruzione del servizio – fanno sapere da Rivieracqua – Ai termine dei lavori, nelle zone e Comuni in parola, potranno manifestarsi di casi di opalescenza nell’acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Ci scusiamo per il disagio arrecato all’Utenza, precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile.