Lama scappa dal circo: la fuga tra pista ciclabile e turisti

Liguria. Particolare apparizione questa mattina in corso Italia a Genova, dove un esemplare di lama è stato sorpreso a sgranchirsi le zampe tra passeggiata e pista ciclabile, sotto lo sguardo attonito di decine di genovesi e turisti.

L’animale, scappato dal circo Madagascar – in questi giorni in piazzale Kennedy per il suo tour di spettacoli – ha seminato ilarità ma anche qualche preoccupazione, vista la mole e il carattere indomito dimostrato nei confronti dei bipedi umani inseguitori.

Decine le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine: dopo un inseguimento durato circa un’ora, grazie all’intervento dei carabinieri, l’animale è stato catturato e riportato presso il circo e i suoi proprietari.

L’episodio, anche in riferimento al nome del circo, rimanda al noto film d’animazione “Madagascar” dove protagonisti sono proprio gli animali e le loro esibizioni circensi, anche se nel loro caso la fuga avviene da uno zoo.

Foto di Gianluca Facciolo