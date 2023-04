“L’altra Laigueglia” presenta lista e programma: appuntamento alla parrocchia di San Matteo

Laigueglia. La lista l’Altra Laigueglia – Claudia Arduino Sindaco si presenta alla cittadinanza presso le opere parrocchiali della parrocchia San Matteo, questa sera (venerdì 28 aprile) alle ore 21:00. Tutta la cittadinanza è invitata.

“Verrà presentato il programma della lista con le soluzioni più puntuali possibili per i problemi già conosciuti che insistono sul territorio e sulle questioni che a mano a mano si verranno a sviluppare nel corso della serata”, spiegano dal gruppo.

Sono 8 i componenti del gruppo che sostengono la candidatura di Claudia Arduino, avvocato e attualmente consigliere di opposizione uscente.

I candidati parleranno delle loro attitudini e competenze e di che cosa si potranno e si vorranno occupare in caso di vittoria. La candidata Francesca Desimine, consigliere uscente, farà un excursus su quello che è stato il lavoro svolto nei passati cinque anni come minoranza. La candidata sindaco parlerà di quello che dovrà essere il lavoro per i futuri cinque anni.

La lista civica guidata da Claudia Arduino è formata da: Arduino Maria Benedetta anni 48 titolare stabilimento balneare; Chirivì Roberta anni 50 architetto; Desimine Francesca anni 34 imprenditrice settore turistico e ricettivo; Gentile Mariluisa detta Marilu’ anni 53 architetto; Gualdi Maurizio anni 57 ex dirigente sindacale, tecnico di laboratorio; Ibnaiche Ahmed anni 49 imprenditore edile; Martini Mario anni 63 commerciante e Tadioli Pierangelo anni 65 ristoratore in pensione.

“Si aspetta numerosa la cittadinanza con le sue istanze i suoi problemi le sue domande a cui si cercherà di dare risposta”, concludono da L’altra Laigueglia