L’Albisola Pallavolo è salva! Il prossimo anno sarà ancora Serie B2. Buzio: “Contentissimi, il gruppo ha fatto la differenza”

Albisola Superiore. L’epilogo ideale di una stagione disputata ampiamente al di sopra delle aspettative. Ieri sera presso il Palasport Besio l’Iglina Albisola Pallavolo guidata dai coach Francesco Valle e Alberto Pochi ha ottenuto la matematica salvezza in Serie B2, un traguardo frutto di tanto lavoro e di un gruppo di giocatrici che, partita dopo partita, sono sempre riuscite a superare qualsiasi tipo di ostacolo.

La certezza aritmetica della permanenza nella categoria è arrivata grazie ad una splendida vittoria ottenuta contro Cuneo Granda Volley, un 3-1 (27-25, 16-25, 25-19, 25-23) che ha permesso al pubblico presente al palazzetto di esplodere letteralmente di gioia celebrando un’annata da applausi.

Nel post gara Roberto Buzio, direttore sportivo e responsabile del settore femminile della società biancazzurra, ha commentato il traguardo raggiunto dichiarando: “Siamo contentissimi e lo dico a nome di tutto il consiglio d’amministrazione. Se a settembre ci avessero detto che sarebbe andata così avremmo pensato ad una presa in giro. Credo che la solidità del gruppo squadra abbia fatto la differenza insieme all’ottimo lavoro svolto da Francesco Valle, Alberto Porchi e Davide Costa. Quello ottenuto quest’anno è un risultato che premia anche la bontà di quanto fatto dal settore giovanile. Penso che la permanenza in B2 sia il risultato del lavoro di un intero movimento. Ci tengo inoltre a ringraziare gli sponsor e le famiglie. Ora ci concentreremo sulle prossime tre partite, ma questa sera si festeggia”.

“Le ultime sconfitte contro Chieri e Alba mi avevano un po’ preoccupato – ha ammesso l’intervistato – ma le ragazze hanno lavorato alla grande riuscendo a mantenere la necessaria lucidità. Credo che quella di questa sera sia stata una vittoria importante contro una squadra che dal punto di vista tecnico sicuramente è più forte di noi. Noi però quest’anno abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque”.

L’Iglina Albisola Pallavolo ha conquistato la salvezza con una rosa composta per la maggior parte da giocatrici cresciute nel settore giovanile biancazzurro, un ulteriore motivo di vanto per la società. E adesso? Buzio ha concluso dichiarando che è ancora presto per pensare al futuro: “Ora ci godiamo questo scorcio di campionato, poi ci fermeremo a pensare. Spero che i nostri sponsor possano rinnovare il loro supporto, questo nell’augurio che possano arrivarne di nuovi. Auspico inoltre che le famiglie continuino a darci una mano sperando che tanti giovani ragazzi e ragazze della pallavolo abbiano voglia di venire a provare ad Albisola Superiore o a Savona con il Planet Volley”.