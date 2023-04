Laigueglia, sala gremita per la presentazione di “Uniti per il Domani”. Sasso: “Vogliamo continuare e migliorare la strada intrapresa”

Laigueglia. Una serata frizzante, condita anche da momenti divertenti, alla presenza di oltre 100 persone che hanno gremito le opere parrocchiali di Laigueglia. E intervallata da tanti applausi.

È questo il riassunto della presentazione della lista “Uniti per il Domani”, guidata dal sindaco uscente e candidato alla poltrona di primo cittadino Roberto Sasso Del Verme, avvenuta nella serata di ieri. Erano presenti, tra gli altri, anche diversi sindaci dei comuni limitrofi.

“In questi 5 anni abbiamo sempre fatto sentire il peso di Laigueglia su tavoli e temi importanti, – ha esordito Sasso. – Penso alla viabilità e al caos autostrade, all’Ato idrico e alla questione rifiuti, e ancora alla battaglia per il pronto soccorso di Albenga. Questo per dire che la politica ha un peso, e non intendo quella di destra, sinistra o centro, è indifferente, ma consente di rapportarsi con gli organi preposti per far sentire forte e chiara la nostra voce”.

Quindi, un passaggio su ciò che di buono è stato fatto: “Nonostante la pandemia Covid, che ha letteralmente bloccato tutto, solo negli ultimi 2 anni l’amministrazione uscente è riuscita ad ottenere circa 11 milioni di euro di finanziamenti a cui ne abbiamo aggiunti 2 di investimenti comunali, – ha proseguito. – Laigueglia ha ottenuto in questi anni: 5,7 milioni per le spiagge; 975mila euro per l’adeguamento sismico delle scuole (a cui abbiamo aggiunto 425mila euro); 600mila per la messa in sicurezza dei rii e per ridurre il rischio idrogeologico; 400mila euro per i 3 lotti di via Badarò; 200mila euro per l’innovazione tecnologica; 50mila euro per le telecamere; 250 mila euro per l’efficientamento energetico; 1,6 milioni per il Pnrr borghi – linea B; 200mila euro per la cultura (Pnrr), oltre a tanti finanziamenti ‘minori’”.

Ma anche il Comune ha investito: “Penso alla ripartenza del capannone Sar, – ha aggiunto ancora Sasso. – Sta diventando un centro sportivo polivalente con annesso bar. Ci sono poi la ristrutturazione della chiesetta del cimitero storico, il ripristino dei lavatoi, la sistemazione di diverse piazze e la messa in sicurezza di diverse vie e arterie stradali importanti. Inoltre, in relazione alla guerra tra Russia e Ucraina, siamo stati un Comune lungimirante, mettendo da parte circa 450mila euro per far fronte agli aumenti dei costi per i cantieri”.

Un passaggio anche sul Puc (Piano urbanistico comunale): “Ci stiamo lavorando e siamo a buon punto: garantirà alla città una nuova viabilità con zone per l’edilizia convenzionata e residenziale e zone di riqualificazione. Un lavoro enorme, che genera grande soddisfazione”.

Ma non manca anche un mea culpa, molto apprezzato dai presenti in sala: “Se devo trovare una pecca in questi 5 anni è legata alla promozione: siamo in grado di fare cose bellissime e davvero ben fatte ma dobbiamo pubblicizzarle meglio per far conoscere tutto il bello e il buono che Laigueglia ha da offrire”.

“Non siamo qui a raccontare cose irrealizzabili ma, con concretezza e chiarezza, chiediamo ai cittadini di scegliere noi per continuare e migliorare la buona strada già intrapresa. Siamo sempre a disposizione degli abitanti di Laigueglia, a cui chiediamo nuovamente la fiducia: sicuramente sarà ben riposta”, ha concluso Sasso.

Quindi, palla ai componenti della sua lista, che il candidato sindaco ha definito “una squadra e ben variegata: ognuno ha le sue prerogative e ha già in testa cosa dovrà fare in caso di elezione”.

Tra questi, il vicesindaco uscente Giancarlo Garassino, un’autentica istituzione a Laigueglia, il cui breve discorso, nel quale ha definito Sasso “un grande sindaco e un vero amico”, ha riscosso grande successo, come dimostrato dal fragoroso applauso che ne ha accompagnato la fine.

I PUNTI SALIENTI DEL PROGRAMMA

Grande attenzione sarà riservata alla scuola, alla tutela turistica, alla valorizzazione del territorio e alla green & bike economy, ma senza dimenticare il livello della qualità della vita dei cittadini. C’è la volontà di valorizzare la cultura e gli eventi

Nelle intenzioni di “Uniti per il Domani” c’è anche un progetto legato alla desalinizzazione: il 5 maggio è previsto un incontro con l’europarlamentare Campomenosi incentrato proprio sulle procedure e sulla metodologia da adottare per ottenere i relativi finanziamenti.

Tra le idee, si cercherà di realizzare la partecipata pubblica (anche in collaborazione con altri comuni limitrofi), che aiuterà a ridurre la burocrazia, creando un forte vantaggio economico per l’ente e un aiuto fondamentale nella gestione dei tantissimi eventi di Laigueglia. E la realizzazione di uno sportello del cittadino, all’intero del Comune, ritenuto “fondamentale aiuto sia per i cittadini che per i turisti”.

I COMPONENTI DELLA LISTA

La lista civica guidata da Sasso è formata da: Raffaella Altavilla del ’70, segretaria; Silvia Bocchino del ’78, tecnico dei servizi turistici, specializzata nella organizzazione di congressi eventi e meeting; Enrico Borsano del ’72, artigiano, laureato in agraria e consigliere comunale uscente; Iacopo Comin dell’82, geometra, titolare di agenzia immobiliare; Massimiliano D’Apolito del ’71, geometra, albergatore e gestore di stabilimento balneare assessore comunale uscente.

E ancora: Giancarlo Garassino del ’34, ingegnere e vicesindaco uscente; Stefania Lattuati del ’93, commerciante e laureata accademia belle arti; Stefania Sessa del ’76, gestore chiosco bar; Alessandra Trevia del ’68, impiegata; Michelle Tronconi dell’87, commerciante e titolare di un negozio di biciclette laureata in lingue orientali.