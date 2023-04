Savona. E’ stata la Fortezza del Priamar ad accogliere la Polizia di Stato di Savona per il consueto “compleanno”, il secondo pubblico dopo le cerimonie ristrette a causa della pandemia di Covid-19. Di fronte a tutte le autorità militari e civili della nostra provincia e ai sindaci arrivati da tutto il territorio, la Polizia ha festeggiato i propri 171 anni con una cerimonia all’insegna di tre concetti chiave: la prevenzione dei reati (con una particolare attenzione a quelli di genere), la vicinanza con il territorio e il ruolo dei giovani.

Il tema celebrativo di questa ricorrenza infatti era #essercisempre. Forte il richiamo al tema dei giovani e all’importanza del loro contributo alla società civile, anche attraverso la premiazione di tre savonesi: il cavaliere Mattia Villardita, in arte Spiderman, la campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti ed Erica Musso, la campionessa di nuoto, già appartenente alle Fiamme Oro, per l’esempio positivo che hanno saputo trasmettere con le loro azioni virtuose. Ospite d’onore l’autore e conduttore televisivo Fabio Fazio.

L’evento è iniziato con un video che ha ripercorso i momenti salienti di “We Run For Women”, la gara podistica organizzata lo scorso 20 novembre 2022 dalla Questura a Pietra Ligure per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di genere. Subito dopo la parte più “istituzionale”, con la lettura dei messaggi augurali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Lamberto Giannini.

Quindi, con la regia della savonese Marta Arnaldi, è arrivato il momento dei giovani. Prima si è esibita la scuola primaria 25 Aprile di Savona, insieme ai solisti Jessica Battiston e Alberto Aimo, sulle note di “Ora riconosco il mio paese”; poi la scuola media di Quiliano diretta dal maestro Dario Caruso ha eseguito “Imagine” di John Lennon, “Wind of Change” degli Scorpions e “Supereroi” di Mr. Rain. A far riflettere i presenti in sala anche la lettura, da parte di una studentessa dell’istituto Mazzini-Da Vinci, di un discorso di Sandro Pertini destinato proprio ai giovani.

A quel punto ha preso la parola il Questore Alessandra Simone: per lei un lungo discorso nel quale ha ripercorso con orgoglio i risultati raggiunti e spiegato le linee guida alla base dell’operato della polizia savonese. “Non possiamo che condannare la guerra fratricida che si sta consumando in Ucraina, e ci stringiamo vicino agli ucraini: in questo momento nel savonese stiamo ospitando 1700 profughi” ha esordito. La festa ha rappresentato anche l’occasione per fornire i dati operativi dell’attività della Polizia di Stato relativi all’anno appena trascorso (che vedono un incremento dei risultati su tutti i fronti, primi fra tutti i servizi di prevenzione dei reati). “Su tutto il territorio italiano il 2022 ha registrato un incremento della delittuosi, sebbene inferiore al 2019, ultimo anno pre-pandemico”.

“Appena mi sono insediata, 15 mesi fa, ho reso chiari i miei obiettivi che sono diventati condivisi dai colleghi: prevenzione, attenzione ai giovani, contrasto alle attività di tipo mafioso. Abbiamo messo al centro il bisogno di sicurezza del cittadino, reputandolo una priorità assoluta. Non ci accontenta la repressione, non ci appagano gli arresti: vogliamo arrivare prima. Quando la prevenzione funziona non se ne accorge nessuno, il risultato passa inosservato alla cronaca ma gratifica molto noi operatori di polizia”.

E i dati confermano questo obiettivo, con numeri in incremento in tutte le politiche di prevenzione a disposizione delle forze di polizia. "I risultati dell'ultimo anno ci regalano un credito di fiducia da parte dei cittadini. L'analisi statistica è inconfutabile, e ci rende orgogliosi del percorso intrapreso. Anche nella violenza di genere la statistica ci sta dando ragione: è possibile recuperare gli uomini violenti. Dobbiamo arrivare prima, essere presenti a prescindere dai crimini: questo è esserci sempre". Simone ha anche citato le chiusure delle discoteche della scorsa estate: "A ponente entrambe sono state chiuse per un congruo lasso di tempo. So che i genitori hanno accolto favorevolmente i provvedimento mentre i giovani no: ma i giovani devono sapere che noi abbiamo a cuore il loro divertimento al punto che vogliamo sia sicuro". Attenzione anche allo spaccio di droga e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E una citazione per la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura e al ruolo che i giovani dovranno ricoprire in questo cammino.

"Cittadini, voi siete i nostri occhi e orecchie sul territorio. Il vostro intervento in totale anonimato può salvare una vostra vicina dalla violenza domestica. Voi siete il giovane che di fronte a una rissa in Darsena ha ripreso col cellulare le fasi salienti portando poi il video in Questura. Giovani, siete il futuro: seguite gli esempi positivi e aprite la strada al concetto di normalità, abbiate il gusto della legalità, la cultura dello Stato e delle istituzioni e il profondo piacere dell'onestà".

Dopo il discorso sono stati premiati i tre ospiti di giornata, alla presenza di Fabio Fazio. “Sono molto toccato dalle parole del Questore – ha commentato – La comunità è fatta anche di questi momenti, che diventeranno per i giovani ricordi formativi per il futuro. Grazie per quello che fate e che siete diventati nel corso del tempo, con la vostra vicinanza ai cittadini: la distanza di una volta è scomparsa, oggi c’è uno sguardo di reciproca fiducia e affiatamento”.

La prima premiata è stata Erica Musso, “per l’impegno e la tenacia profusi nel conseguimento dei traguardi nella sua disciplina sportiva”. “Per me è un immenso onore gareggiare con i colori della polizia di Stato e portarli in alto”, ha detto emozionata.

Poi è toccato a Linda Cerruti, la campionessa di sincro, premiata per le medaglie vinte agli ultimi Europei ma anche e soprattutto per la sua lotta agli haters dopo i commenti sessisti sotto una sua fotografia con le medaglie vinte. “Ci tenevo a ringraziarvi per avermi invitato qui, e ringrazio la polizia postale per tutto il lavoro svolto da questa estate. Per me è un piacere portare la mia esperienza e parlare con i giovani per insegnare loro come ci si comporta e dare loro la speranza di un futuro migliore”.

Infine è toccato a Mattia “Spiderman” Villardita, premiato per la sua attività nelle pediatrie e “l’attività disinteressata al servizio degli altri, soprattutto dei più piccoli, efficace interprete dei valori che la polizia di Stato da sempre sostiene”. “Premiare Spiderman non è da tutti”, ha scherzato Fazio. “Devi accontentarti di Mattia” ha risposto lui. “Ringrazio il futuro – ha poi detto, indicando i bambini a fondo sala – è giusto che il presente sia qui a seminare, ma il futuro siete voi. Mi avete emozionato, fatevi un applauso. Mi raccomando, ora tocca a voi: spero che facciate della vostra vita un sogno incredibile, le possibilità le avete e gli esempi anche”.

Una targa anche per Fabio Fazio: “E’ del tutto immeritata, vengo premiato solo per esserci – si è schermito – Quando uno non sa far niente fa il presentatore televisivo. Questo sarà un bellissimo ricordo di una giornata emozionante”. Un aneddoto: “Ero giovanissimo, per una radio locale facevo dei servizi dal teatro Chiabrera e dovevo provare a intervistare Paolo Stoppa. Era scontrosissimo ma, come tutti i grandi attori, aveva delle strategie per l’applauso finale. Alla fine, dopo l’applauso festoso del Chiabrera ma non sufficiente per lui, è avanzato in proscenio e ha detto: ‘Savona è la mia seconda città’. Poi mi hanno rivelato che lo diceva ovunque andasse. Io invece posso dirlo: grazie, Savona è la mia prima città”.

Successivamente sono stati premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti nelle operazioni di polizia. Molto toccante il lungo applauso che ha accolto la lode conferita postuma alla vicequestore Rosalba Garello, scomparsa pochi mesi fa.