La Pediatria del San Paolo di Savona festeggia una “grande” Pasqua con un uovo da 35 chili

Savona. Un uovo artigianale di 35 chili di cioccolato per un metro e mezzo di altezza è arrivato questa mattina alla pediatria del San Paolo di Savona/IRCSS “G. Gaslini” U.O.C pediatria neonatologia Savona-Pietra Ligure. A consegnare il dolce dono è stato il consigliere regionale Alessandro Bozzano con lo chef Roberto Bacchis e Davide D’Antuono dell’Hotel Zurigo di Varazze, da dove l’uovo è partito.

Tre giorni di lavorazione, tra preparazione e decorazione, nelle cucine dell’Hotel Zurigo di Cristina Giaccardi, per arrivare intorno alle 12 di oggi a destinazione. Ad aprire la porta al maxi dono pasquale il primario Alberto Gaiero con il suo staff.

Dopo un viaggio in furgone, attentamente imballato tra cuscini e cartone per scongiurare accidentali rotture anticipate, l’uovo è salito al terzo piano del padiglione dell’ospedale San Paolo per essere sistemato nell’area ricreativa della pediatria, dove resterà in attesa dei festeggiamenti della Pasqua con i piccoli pazienti ricoverati che, dopo una scorpacciata extra di cioccolato, potranno divertirsi con ben 60 sorprese.

A seguire, il primario Gaiero ha accompagnato il consigliere Bozzano in una visita del reparto: “Faccio i miei complimenti all’intero team di pediatria. Ho trovato un reparto che, oltre alla massima professionalità, offre ai suoi piccoli pazienti un ambiente colorato e giocoso, più simile a un asilo che a un ospedale, facendo sentire i bambini in un luogo a loro familiare e favorevole. È un elemento importante, fondamentale, quando si parla di bimbi. Il maxi uovo spero possa regalare ai piccoli pazienti qualche momento felice per la Pasqua”.