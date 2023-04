La nuova biblioteca del Ferraris Pancaldo verrà intitolata a Bianca Ferrari, fondatrice dei Giovani per la Scienza

Savona. L’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona ha deciso di intitolare la propria biblioteca a Bianca Ferrari, ex professoressa molto amata che è stata fondatrice e presidente dell’associazione “Giovani per la Scienza”. L’inaugurazione a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta a fine aprile del 2022, come riconoscimento del lavoro culturale che ha svolto in questi anni.

L’evento si svolgerà all’interno dell’istituto Ferraris-Pancaldo mercoledì 3 maggio. Era il 19 aprile del 2005 quando, dalla passione per la fisica di alcuni giovani savonesi maturata grazie agli incontri con la stessa Bianca Ferrari e con il collega Luciano Arfini, viene fondata l’associazione “Giovani per la Scienza” che comprende studenti liceali e tecnici, universitari e giovani già entrati nel mondo del lavoro e della ricerca, tutti accomunati dalla passione per la fisica e per la scienza.

La sede operativa dell’associazione, oggi, è presso il Campus Universitario di Savona dove i soci si riuniscono ogni venerdì per studiare e approfondire i più importanti temi scientifici, dall’energia, alla termodinamica, all’atomo, all’applicazione della matematica alla scienza. Ma è attiva anche una sede presso l’istituto Ferraris Pancaldo dove i membri si riuniscono ogni mercoledì: qui il gruppo ha ricostruito gli esperimenti più importanti della storia, dal pendolo di Foucault alla bilancia di Cavendish, al telegrafo, al telefono, ai motori elettrici. Bianca Ferrari ha condotto diversi esperimenti all’interno dei laboratori dell’istituto savonese.

Nata da un gruppo di dieci studenti, oggi l’associazione ha più di novanta soci, collabora con l’INFN (Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare) di Genova, il Centro Fermi di Roma e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova nella sede del Campus Universitario di Savona, con il sostegno dell’Unione Industriali di Savona, della Fondazione De Mari e della SPES (Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università).

La biblioteca che verrà inaugurata mercoledì 3 maggio trova spazi rinnovati, nuove postazioni studio e nuovi arredi che saranno usufruibili non solo dagli studenti dell’istituto, secondo specifiche regole.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Savona Marco Russo, il vice sindaco Elisa Di Padova, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, ma anche rappresentati dell’Unione Industriali di Savona, della Fondazione De Mari, il marito di Bianca Ferrari e ovviamente i ragazzi che fanno parte o hanno fatto parte dell’associazione “Giovani per la scienza”, che hanno amato molto la professoressa.

Nel corso della mattinata verrà anche inaugurata una sala di musica dove alcuni professori si riuniranno per suonare insieme dei brani. L’aula, del tutto nuova, vuole rendere tangibile come l’istituto non sia solo votato agli studi tecnici.