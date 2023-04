La megattera tra Capo Noli e Punta Crena: un altro avvistamento a un miglio dalla costa

Noli. E’ stata avvistata un’altra volta la megattera che negli ultimi giorni nuota davanti alla costa savonese tra Noli e Varigotti. Lo spettacolare incontro è avvenuto ieri a circa un miglio dalla costa tra Capo Noli e Punta Crena.

In questo caso, più al largo delle altre occasioni, la balena è uscita dall’acqua con un salto ed è stata ripresa in un video di Roberto Zemma, che si trovava al largo su una barca. Il video è stato poi girato al gruppo Pelagos Lega Navale Italiana della sezione di Finale Ligure.

La megattera, misticeto che si nutre di plancton, è una specie occasionale nel mar Mediterraneo, anche se negli ultimi anni gli avvistamenti sono aumentati. Era già successo nel 2020.

Ora con la fotoidentificazione, i biologi marini cercheranno di capire come mai la megattera sia arrivata fin qui, se è di passaggio o se è dovuto a problemi di salute.

L’esemplare ad oggi sta bene: “Non è in difficoltà e non è malnutrito – spiega Giulia Calogero dell’associazione Menkab -. Potrebbe essere un po’ disorientato, ma stiamo cercando di limitare le osservazioni per non stressarlo“.

E’ una raccomandazione: “E’ preferibile avvistarla da terra piuttosto che via mare – ha aggiunto -. Se la si incrocia, bisogna mantenere la distanza”.