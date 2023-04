La lista “CerialeSi” si presenta: ecco i 12 candidati a sostegno di Antonello Mazzone

Ceriale. Riccardo Barberis, Valeria Cammarata, Elisa Cerruti, Fabrizio Dani, Sara De Salvo, Rossano Fabio, Marco Frison, Paolo Gianatti, Erika Piuma, Nadia Repellini, Giuseppe Repetto, Francesca Serventi. Sono i candidati consiglieri della lista civica “CerialeSi” che sostiene Antonello Mazzone nella “corsa” alla carica di sindaco del Comune di Ceriale.

“Se dovessi scegliere un unico aggettivo per descrivere il nostro gruppo – spiega Mazzone – credo che questo sarebbe ‘coeso’. Fin da subito, infatti, in ciascun candidato consigliere ho riscontrato un grande spirito di squadra e il desiderio condiviso di fare qualcosa di concreto per il paese e per la comunità cerialese. Ognuno di noi ha messo a disposizione degli altri le proprie competenze e capacità, partecipando attivamente alla creazione della lista e alla stesura del programma. Credo che le caratteristiche della nostra lista siano quelle che dovrebbe avere ogni amministrazione che voglia comportarsi come ‘un buon padre di famiglia’, con il bene comune come unico obiettivo. Avere questa squadra a mio fianco mi rende fiero ed orgoglioso. E grato verso ciascuno dei suoi membri per l’apporto di idee, proposte, progetti che ha portato. Spero che i nostri concittadini cerialesi abbiano in loro la stessa fiducia che ho io. Io credo che a CerialeSi può fare”.

I PROFILI DEI CANDIDATI

Riccardo Barberis, 65 anni, amministratore condominiale

“Dagli anni ’80 sono titolare della Ligure snc, che svolge attività di agenzia immobiliare nel settore turistico e di amministrazioni condominiali. Sempre nel settore turistico, tra il 1987 e il 1994 ho gestito, insieme a mia moglie, una residenza turistico alberghiera e dal 1995 al 2020 uno stabilimento balneare con annesso ristorante. Ho deciso di candidarmi alle Elezioni Comunali con questo gruppo perché ho incontrato persone che hanno dato spazio alle mie idee. Sotto la guida esperta e competente di Antonello Mazzone penso di poter mettere a frutto la mia esperienza nel settore turistico e fare in modo che Ceriale proponga un’offerta turistica che aiuti a incrementare le attività commerciali”.

Valeria Cammarata, 36 anni, funzionario comunale, capogruppo e consigliere di minoranza uscente

“Sono nata e cresciuta a Ceriale. Sono laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione forense dal 2016. Ho svolto la professione di Avvocato Libero Professionista fino allo scorso anno; da aprile 2022 sono Funzionario Comunale a Pietra Ligure. Sono sposata con Salvatore, con il quale ho già trascorso più di metà della mia vita, e insieme abbiamo un bambino di quasi due anni, Emanuele. Ho deciso di candidarmi alla carica di Consigliere Comunale perché insieme agli altri membri della Lista CerialeSi siamo riusciti a creare un gruppo unito e preparato, con il quale potremo lavorare in armonia nell’interesse del nostro paese”

Elisa Cerruti, 46 anni, geometra e interior design

“Abito a Ceriale dalla nascita e qui sono cresciuta. Sono mamma di due ragazze: Alice di 19 anni e Margherita di 13 anni. Da ragazza ho “contribuito” al turismo cerialese facendo da testimonial sul cartellone pubblicitario dell’attrazione estiva più conosciuta di Ceriale: il parco acquatico “Le Caravelle”, dove ho lavorato durante la stagione estiva per svariati anni. Ho 20 anni di esperienza nella progettazione in campo edilizio e nell’interior design, che oltre ad essere il mio lavoro principale è la mia passione. Ho sempre avuto Ceriale nel cuore: soprattutto quando mio padre era sindaco, mi sono resa conto delle esigenze del paese e delle opportunità che il nostro territorio può offrire dal punto di vista turistico, agricolo, edilizio e delle infrastrutture. Vorrei dare il mio contributo per migliorare la mia Ceriale e riportarla un po’ ai ricordi di quando ero bambina, quando giravo tranquillamente in bicicletta tra la pineta, la piazza (dove ci ritrovavamo per fare merenda) e la valle Ibà, dove andavamo a fare Pasquetta, partecipando a tutte le manifestazioni che organizzava l’Ok Ceriale: lo sbarco dei turchi, il presepe vivente, il carnevale e molto altro”.

Fabrizio Dani, 33 anni, imprenditore agricolo, consigliere di minoranza uscente

“Sono volontario della Protezione Civile e della Squadra AIB Comunale. Sono alla mia seconda esperienza amministrativa: cinque anni fa, infatti, grazie alla fiducia dei miei concittadini ho avuto la possibilità di intraprendere questo percorso. Il tempo passa in fretta ed oggi mi ritrovo a chiedere nuovamente l’appoggio dei Cerialesi. Sono consapevole della difficoltà e delle sfide che si presenteranno, ma posso garantire fin d’ora che le affronterò con impegno e determinazione, potendo contare su una maggiore conoscenza in campo amministrativo (grazie al lavoro fatto in questi cinque anni di mandato) e sulla collaborazione ed il supporto di una vera squadra”.

Sara De Salvo, 33 anni, impiegata amministrativa in azienda di sicurezza sul lavoro

“Vivo a Ceriale e sono figlia di tre generazioni di commercianti cerialesi. Avendo appreso fin da piccola le dinamiche commerciali del paese, mi piacerebbe ora avere la possibilità di contribuire allo sviluppo e alla rinascita di Ceriale anche da questo punto di vista. Sono fermamente convinta che questo sarà possibile grazie alla capacità e alla professionalità di Antonello Mazzone e del nostro gruppo”.

Rossano Fabio, 52 anni, libero professionista

“Abito a Ceriale da sempre. Mio padre Rocco è stato fabbro e messo comunale e ha collaborato a lungo con le associazioni nell’organizzazione di eventi. Mia madre gestiva la pasticceria di famiglia. Mio fratello Luca è stato chef in diversi alberghi a 4 stelle e ha vinto Mondiali e Olimpiadi per cuochi. Io ho lavorato come cameriere e ho vinto cinque titoli Regionali. Ho prestato servizio in alberghi a 4 e 5 stelle, su navi da crociera extralusso e sono stato Food and Beverage Manager di quattro ristoranti. Da due anni ho uno Studio Fotografico con il mio socio. Ci occupiamo di fotografia a 360 gradi. Ho scelto di candidarmi perché questo gruppo ha creduto in me, nelle mie idee e in ciò che posso trasmettere in ambito turistico, di eventi ed immagine. Sono ambizioso e le sfide mi stimolano. Vorrei poter fare qualcosa per Ceriale e con il gruppo CerialeSi… può fare”.

Marco Frison, 50 anni, imprenditore e libero professionista

“Sia i miei nonni che i miei genitori hanno sempre vissuto a Ceriale. Sono il titolare di uno studio tecnico che si occupa da quasi trent’anni principalmente di efficientamento energetico, fonti rinnovabili ed impiantistica, ma nella vita mi occupo anche di altri settori: insieme a mia moglie e mio figlio abbiamo un bar storico sulla passeggiata di Ceriale e da diversi anni lavoro anche nel settore della ricettività turistica. Ho accettato molto volentieri l’invito di Antonello Mazzone a entrare a far parte di questa squadra: sono sicuro di poter dare un valido contributo alla crescita di Ceriale, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo commerciale e turistico”.

Paolo Gianatti, 55 anni, avvocato cassazionista, penalista

“Già consigliere comunale, capogruppo e assessore dal 1992 al 2004; già consigliere provinciale, capogruppo e sostituito del presidente dell’Assemblea quale consigliere anziano dal 1995 al 1999. Già presidente del Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche dell’ospedale Santa Corona e dell’Asl2 dal 2003 al 2013; dal 2018 presidente del Comitato Etico Regionale per le sperimentazioni cliniche della Liguria. Cerialese di nascita e di famiglia, mia madre e mio padre sono entrambi medici. Intendo mettere al servizio del mio paese l’esperienza maturata nella mia professione e nella Pubblica Amministrazione. Sarò presente per tutti e promuoverò il coinvolgimento delle associazioni per la rinascita economica e sociale di Ceriale”.

Erika Piuma, 31 anni, parrucchiera

“Vivo a Ceriale e da tredici anni lavoro come parrucchiera in un negozio del centro. A volte mi sono lamentata anch’io delle mancanze di questo paese, ma lamentarsi e basta non porta a nulla. Perciò ho scelto di entrare a far parte di questa squadra: ciò che ci accomuna è il desiderio di cambiare Ceriale, sotto tutti i punti di vista. Non sarà facile e di questo siamo consapevoli. Ai nostri concittadini non voglio promettere niente, se non il mio massimo impegno per cercare di trasformare il nostro paese in meglio”.

Nadia Repellini, 60 anni, commerciante

“Da 23 anni commerciante nell’azienda familiare a Ceriale. Sono sposata. Mi propongo per la prima volta quale amministratore comunale: intendo portare al servizio di tutti la mia esperienza quotidiana con la realtà del nostro paese. In questa scelta mi ha convinto il lavoro di squadra che abbiamo iniziato fin da subito con tutti i componenti della lista civica. Sono orgogliosa dell’aiuto giunto da mio marito anche in questa scelta”.

Giuseppe Repetto, 60 anni, geometra libero professionista

“Sin dalla nascita abito a Ceriale, dove ho anche il mio studio professionale. Sono sposato con Marina Colombo e insieme siamo i genitori di Nicolò, prossimo laureando in Ingegneria Edile/Architettura. Già assessore nelle due giunte guidate dal sindaco Revetria, oggi sono membro del Direttivo Provinciale Geometri, del Comitato Regionale Geometri nonché membro del Tavolo Permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni istituito da Regione Liguria. Ho deciso di ricandidarmi nel nostro comune in quanto ritengo di poter essere, per conoscenza del territorio e dei miei concittadini, una risorsa utile all’interno di un gruppo coeso come lo è la nostra Lista, guidata da una persona di cui ho la massima stima e che ritengo possa essere un competentissimo sindaco”.

Francesca Serventi, 23 anni, addetta alle vendite

“Sono la più giovane del mio gruppo. Quando mi si è presentata la possibilità di intraprendere questa esperienza, come fece mia nonna Maria Rosa Molinari in Garassini anni fa, ho deciso di accettare al fine di contribuire a realizzare quello che reputo un progetto in grado di rilanciare e far diventare il paese in cui sono nata e cresciuta un comune “a misura d’uomo”, in cui sia possibile vivere, lavorare e trascorrere la propria vita. Per fare questo, tra le varie iniziative da intraprendere, credo si debba puntare sul rilancio di un turismo outdoor e sportivo, settore del quale, per lavoro, mi occupo ogni giorno con passione”.