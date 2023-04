La lista “Amo Laigueglia” di Giorgio Manfredi si presenta: appuntamento il 27 aprile al centro civico Semur-en-Auxois

Laigueglia. “Una squadra guidata da persone motivate, con le idee chiare e pronte ad impegnarsi per dare un’accelerata con obiettivi ambiziosi proiettati a rilanciare uno dei Borghi più belli d’Italia. Una squadra aperta al dialogo con i cittadini che meritano un governo snello e produttivo con progetti concreti”. La lista civica Amo Laigueglia si presenta ai laiguegliesi giovedì 27 aprile alle 21 al centro civico Semur-en-Auxois di piazza San Matteo.

A guidare la squadra l’ex direttore di banca Giorgio Manfredi: “Il nostro – afferma – è un programma impegnativo ma concreto, non basato su spot elettorali o su promesse irrealizzabili. Tocca i temi più sentiti dai nostri concittadini: sono tanti i problemi irrisolti sia di carattere giornaliero che di programmazione, manca una visione generale, c’è bisogno di una forte spinta per stare dietro ad un mondo che viaggia sempre più veloce. In sintesi è necessario proiettare il nostro borgo verso il futuro”.

“Il nostro è un programma molto ampio che intendiamo portare avanti concretamente nel nostro mandato. Ai laiguegliesi – spiega Manfredi – dimostreremo che la nostra squadra ama davvero il paese e la comunità. Siamo pronti a lavorare bene con una squadra capace di delineare il futuro di Laigueglia coinvolgendo direttamente cittadini, associazioni, mondo dello sport e del volontariato, commercianti e imprese. Il nostro simbolo Amo Laigueglia rappresenta tutto il paese e tutti possono riconoscersi nel nome della nostra lista”.

Insieme al candidato sindaco Giorgio Manfredi giovedì si presenteranno anche gli altri nove candidati: Andrea Zancanaro, 49 anni, ingegnere; Alessandro Chirivì, 45 anni, avvocato; Lucia Facchineri, 50 anni, insegnante; Giampaolo Giudice, 68 anni, funzionario Agenzia delle Entrate in pensione; Paolo Spalla, 24 anni, neolaureato in scienze del turismo; Hind Herrached in La Serra, 34 anni, esercente bar; Lino Bersani, 58 anni, agente di commercio; Stefania Maffiola, 47 anni, commerciante; Andrea Poggi “detto Cicco”, 72 anni, commerciante in pensione e Paola Delucchi, 55 anni, titolare stabilimento balneare.