La Finanza li ferma al casello, loro mostrano 1gr di hashish ma nell’auto ne hanno mezzo chilo

Borghetto. Escono dal casello autostradale e vengono fermati dalla Finanza, a cui consegnano 1 grammo di hashish, ma nell’auto ne hanno mezzo chilo.

È successo a Borghetto Santo Spirito, dove due italiani ultraquarantenni senza precedenti sono stati sottoposti al controllo delle Fiamme Gialle e poi arrestati.

Dopo la consegna della droga, percependo anche la tensione dei due, i militari hanno proceduto all’ispezione dell’auto, dove hanno trovato e poi sequestrato 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi: erano nascosti sotto il sedile del passeggero.

Ma non solo, in seguito alle perquisizioni personali e domiciliari, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro anche telefonini, bilancini di precisione e sostanze da taglio. Per questo i due uomini sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini dello spaccio.