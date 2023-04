La Bper Rari Nantes Savona interrompe la striscia negativa: 11-5 al Posillipo

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha interrotto la striscia negativa di cinque sconfitte in campionato, battendo 11-5 il Posillipo.

Nell’incontro valevole per la 24ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 i biancorossi sono partiti male, trovandosi sotto 2-4 e poi 4-5. Poi i savonesi hanno preso in mano le redini della partita e con un parziale di 7 a 0 si sono aggiudicati il successo

Una partita che il Savona ha giocato ancora privo del capitano Valerio Rizzo. In porta ha giocato la prima metà gara Nicosia, la seconda metà Da Rold. L’allenatore savonese, Alberto Angelini, afferma: “Una Rari imballata, con la testa altrove, con meccanismi da rivedere che, però, poi si è sciolta nel terzo e quarto tempo e ha fatto qualcosa di buono anche in difesa, sempre, però, nell’ambito di una partita caotica”.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con la partita di andata della Finale della Len Euro Cup in programma sabato 15 aprile. Saranno impegnati nella piscina Zanelli di Savona con gli ungheresi del Vasas di Budapest. L’incontro avrà inizio alle ore 19.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – CN Posillipo 11-5

(Parziali: 2-4, 2-1, 4-0, 3-0)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 3, Giovanetti, Panerai, Cora, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2, Guidi 2, Durdic 2, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

CN Posillipo: Izzo, Iodice, Stevenson 2, Abramson 1, Somma, Aiello 1, Lanfranco M., Lanfranco J., Briganti, Scalzone, Milicic, Saccoia 1, Spinelli. All. Roberto Brancaccio.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Alessio Nicolai (Cerveteri). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Savona 6 su 11 più 1 rigore fallito, Posillipo 1 su 14. Usciti per tre falli: A 6’28” dalla fine del 4° tempo Guidi; a 52″ dalla fine del 4° tempo Lanzoni.

A 1’49” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.