L’8 aprile raccolta fondi del Rotaract Club Savona per l’associazione “Sofia nel Cuore”

Savona. Il Rotaract Club Savona nella giornata di sabato 8 aprile 2023 raccoglierà fondi per la fondazione “Sofia nel Cuore”, in collaborazione con Besio dal 1860.

L’associazione “Sofia nel cuore” è stata fondata da Sofia Sacchitelli, studentessa di Medicina dell’Università di Genova, morta a 23 anni a causa del raro tumore cardiaco, insieme alla sorella Ilaria, e alla blogger Mariangela Guido. Consiste in un progetto di ricerca scientifica per migliorare la qualità di cura e ampliare l’offerta tarapeutica per i pazienti affetti da angiosarcoma cardiaco, una rara forma di tumore che colpisce 2/3 persone per milione (1.000.000) di abitanti.

Già da oggi, sarà possibile lasciare un’offerta libera nell’apposita cassetta cassetta Rotaract vicino alla cassa del negozio Besio dal 1860, in Piazza Mameli 21R. Inoltre nella giornata di domani, sabato 8 aprile, per ogni confettura acquistata il 10% sarà devoluto al progetto.