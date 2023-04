Juniores, Finale. L’orgoglio di Saccone per la finale playoff: “Traguardo meritatissimo, ora prepariamoci”

Finale Ligure. Non sono mancate di certo emozioni nell’anno solare di Pietro Saccone alla guida della Juniores giallorossoblù, ma sabato scorso ne è arrivata una ancora più grande: i suoi ragazzi hanno raggiunto la finale regionale, da disputarsi in campo neutro contro la Genova Calcio. Una sfida davvero interessanti visto le precedenti disputate in campionato tra due giovani compagini di talento che hanno combattuto sportivamente per il primo posto del Girone A.

“Una bellissima cavalcata – dice a fil di voce Saccone -. L’ennesimo obiettivo raggiunto da dei ragazzi eccezionali, tutti maturi nell’interpretare la partita in maniera ottimale e anche chi è entrato per pochi minuti ha avuto l’atteggiamento giusto. Adesso? Bisogna preparare la finale, un orgoglio da giocare e cercheremo di dare tutto per coronare la stagione”.