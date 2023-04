Juniores, Finale battuto dalla Genova Calcio. Saccone: “Ragazzi encomiabili, peccato non avergli potuti utilizzare tutti dall’inizio”

Finale Ligure. Si infrange ad Albissola il sogno della Juniores di Pietro Saccone che perde 4-1 contro la Genova Calcio, la campionessa regionale stagione 2022/2023. Una partita giocata un po’ sull’altalena dai finalesi, tra picchi e strapiombi nonostante alcune decisioni arbitrali abbastanza discutibili, spianando così la strada ai genovesi che non hanno comunque demeritato disputando una gara di nervi e consacrandosi come la squadra più matura. Il tecnico giallorossoblù ha voluto complimentarsi sia con gli avversari sia con il proprio gruppo di calciatori, però senza tralasciare qualche piccolo rammarico.

“I ragazzi sono stati encomiabili ed è un peccato non avergli potuti utilizzare tutti dall’inizio“. Saccone si riferisce al minutaggio prestabilito per alcuni giocatori impegnati in Prima Squadra domani contro il Canaletto. Una scelta da compiere anche per una finale regionale? “L’abbiamo assolutamente rispettata e quella di fargli entrare dopo è stata la mia – risponde il mister -. Speravo di poter schierare in campo la miglior formazione possibile ma, come ho detto, accettiamo ogni tipo di scelta come accettiamo il risultato a testa altissima. Però se al rigore di Renda del 3-1 fossimo rimasti in 11, sono quasi convinto che l’avremmo portata in bilico fino all’ultimo. Non so quando ricapiterà un’occasione del genere, ma spero che questi giocatori possano prendere parte alla Prima Squadra del prossimo anno per ciò che hanno dimostrato”.