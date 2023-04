Juniores Eccellenza, la Genova Calcio è campione! Finale battuto 1-4 e festa biancorossa al “Faraggiana”

Risultato: Finale 1-4 Genova Calcio (9’, 17’, 52’ Russo, 58’ Renda, 93’ Gioffredi)

Al 95’ termina qui la sfida. La Genova Calcio vince e si aggiudica il titolo regionale. Si arrende agli avversari un Finale mostratosi volitivo, ma poco concreto sotto porta e penalizzati oltremodo dalle decisioni arbitrali.

Al 93’ Gioffredi dialoga con un compagno in area di rigore battendo Mondino: è festa Genova Calcio, 1-4 il risultato!

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’85’ Russo calcia alto il possibile pallone del poker. In seguito proprio il numero 19 viene sostituito.

All’83’ ammonito anche Castrofilippo.

All’82’ García viene richiamato in panchina, dentro Boccia al suo posto.

Al 76’ Stagnaro e Castrofilippo subentrano a Paniate e Nazarenko: Saccone prova ad alimentare la rimonta dei suoi inserendo forze fresche.

Al 75’ Costantino va ancora vicino al gol calciando uno splendido rasoterra direttamente da punizione, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla sinistra di Turone.

Al 74’ Costantino a porta spalancata scheggia il palo: partita sfortunatissima per il numero 3 dei giallorossoblù.

Al 66’ Arzarello viene nuovamente ammonito per proteste: termina in anticipo tra le proteste la partita del numero 13, Finale in 10 uomini!

Al 61’ Calorì rileva Tomè: la Genova Calcio opta per cambiare qualcosa.

Al 58’ Renda si presenta dagli undici metri trasformando: cambia il risultato, è 1-3 il risultato!

Al 57’ ecco un’occasione per riaprirla. Il direttore di gara ravvisa un’irregolarità nell’area di rigore della Genova Calcio indicando il dischetto: sarà penalti per il Finale!

Al 54’ Arzarello viene sanzionato per proteste: clima rovente in campo e sugli spalti, il Finale non vuole saperne di mollare.

Al 53’ Renda ci prova direttamente da punizione, ma la sua conclusione è facile preda di Turone.

Al 52’ Russo trasforma il tiro dagli undici metri facendo esplodere il pubblico di fede biancorossa: è 0-3 Genova Calcio al Faraggiana!

Al 50’ la Genova Calcio ha il pallone del possibile tris: il direttore di gara ravvisa un fallo sull’intervento in uscita di Mondino, sarà penalty per la formazione guidata da mister Balboni.

Alle 17.05 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file dei biancorossi, tripla sostituzione invece per il Finale: Arzarello, Vierci e Renda prendono il posto Chiarlone, Talka e Trevisano.

Dopo qualche minuto di recupero termina cosí 0-2 un primo tempo frizzante, il tutto per un match equilibrato deciso fin qui dal maggiore cinismo della Genova Calcio.

Al 45’ esplodono le proteste del Finale: giocatori giallorossoblù e tifosi reclamano un rigore, ma il direttore di gara lascia continuare. Sul prosieguo dell’azione provvidenziale l’intervento in uscita di Mondino, abile ad interrompere una progressione avversaria in campo aperto.

Al 44’ Talka cerca la porta, ma il pallone termina alto.

Al 43’ anche Fornaro si iscrive all’elenco degli ammoniti concedendo al Finale un calcio di punizione dal limite dell’area.

Al 34’ Pesce tenta di superare Turone con un colpo di testa acrobatico: pallone sul fondo, è un buon Finale in questa fase.

Al 30’ anche Marangi viene sanzionato per aver commesso un’irregolarità.

Al 29’ Massoui viene sanzionato a causa di un intervento duro.

Al 28’ il Finale prova ad accorciare le distanze usufruendo di un calcio di punizione da buona posizione, ma la conclusione di Costantino scheggia il palo per poi essere respinta dalla retroguardia dei genovesi: grandissima chance per la formazione giallorossoblù!

Al 25’ il Finale prova a reagire, ma la formazione avversaria fa buona guardia limitando al minimo i rischi.

Al 17’ Russo trova il rapporto gelando i giallorossoblù: è 0-2 Genova Calcio!

Al 9’ pronti via e la Genova Calcio trova immediatamente il vantaggio: Russo approfitta di un’incertezza di Mondino facendo esultare i propri tifosi presenti sugli spalti: è 0-1 al Faraggiana!

Alle 16.03 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Francesco Gardella della sezione di Chiavari.

Le formazioni

Il Finale guidato da mister Saccone scende in campo schierando Mondino, Paniate, Costantino (C), Gagliano, Marangi, Chiarlone, Talka, Shpuza, Trevisano, Pesce, Nazarenko.

A disposizione ci sono Acojocaritei, Arzarello, Vierci, Stagnaro, Bertorello, Bruni, Burgos, Castrofilippo, Renda.

I genovesi guidati da Roberto Balboni rispondono con Turone, Pandiscia, Ottonello, Bahiti, Piccardo, Fornaro (C), Garcia Guzman, Massoui, Russo, Tomè, Gioffredi.

In panchina si accomodano Centenari, Doumbia, Puddu, Gjurra, Delgado Mendoza, Boccia, Calorì, Mazzotta, Acquanita.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Faraggiana” Finale e Genova Calcio si affrontano in occasione dell’ultimo atto dei playoff del campionato Juniores d’Eccellenza.