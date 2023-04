Juniores d’Eccellenza, la Cairese retrocede al termine della doppia sfida contro la Sampierdarenese

Si chiude con la retrocessione la stagione della Juniores della Cairese, impegnata nel torneo di Eccellenza. L’anno prossimo la formazione gialloblù parteciperà al torneo Provinciale, così denominato anche se di fatto è un girone interprovinciale.

La regulars season ha visto i gialloblù chiudere al penultimo posto a quota 20 punti alla pari con la Sampierdarenese. Le due formazioni si sono quindi sfidate in un play out di andata e ritorno per decretere chi avrebbe meritato di mantenere la categoria.

All’andata in Val Bormida, la Cairese si era imposta 3 a 1, ipotecando così la salvezza. Tuttavia, ieri al “Morgavi” di Genova, la Sampierdarenese è riuscita a ribaltare il risultato cogliendo una vittoria per 2 a 0 che è valsa la permanenza nella categoria.