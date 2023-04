Istituto Mazzini Da Vinci, la prima gita di Matteo a Firenze: “Per lui la sedia a rotelle non è un limite”

Savona. “L’inclusione scolastica costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale, all’interno e all’esterno della scuola. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo primario nel nostro istituto Mazzini Da Vinci e da anni, lo si persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità e le risorse che ci offre il territorio attorno a noi. Matteo Dante, 17 anni, ballerino e grande giocatore di hochey, frequentante la classe 4C Sccp dell’istituto Mazzini Da Vinci di Savona ha coronato il suo sogno di andare in gita, meta Firenze/Siena, con i suoi compagni di classe, per la prima volta. Per lui, la sua sedie a rotelle non è un limite”. Lo ha raccontato la professoressa Grazia Donato.

“Fin dall’inizio – prosegue -, il preside Mauro Ferrando, la coordinatrice Grazia Donato, l’accompagnatore Lombardo Angelo e gli altri componenti del CDC hanno fatto tutto il possibile per realizzare questo sogno, che si è avverato nei miglior dei modi”.

E ha concluso: “Matteo ha atteso con grande trepidazione il giorno del viaggio, e dal momento della partenza fino al rientro, il suo percorso è stato costellato da momenti di gioie, sorrisi e risate. Anche se per lui ci sono stati momenti di stanchezza, non si è mai lamentato e, per noi docenti e per gli studenti, è stato un grande esempio di vita. Coinvolto dai suoi compagni in ogni singolo momento, ha passato tre giorni indimenticabili. Da sottolineare e non dimenticare la grande tenacia e la professionalità del suo accompagnatore prof. di sostegno Lombardo Angelo e l’aiuto del suo grande amico di banco da sempre Mazzarella Sasha”.