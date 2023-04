Ipertensione polmonare, nasce il primo ambulatorio condiviso dell’Asl2: collaboreranno cardiologi e pneumologi

Savona. Medici specialisti dell’Asl2 savonese e del ponente ligure si sono incontrati giovedì 13 aprile nella Darsena di Savona, presso l’NH Hotel, per definire un percorso condiviso per i pazienti affetti da ipertensione polmonare, una condizione fisiopatologica che può comportare molteplici presentazioni cliniche e può essere associata a una varietà di malattie cardiovascolari e/o respiratorie, oltre che correlata a malattie più rare, con conseguenti difficoltà diagnostiche.

Dato che la gestione del paziente affetto da ipertensione polmonare è complessa, ne deriva la necessità di un approccio multidisciplinare, come confermato dalle più recenti linee guida della European Society of Cardiology e della European Respiratory Society. Cardiologi e pneumologi, in primis, sono le figure specialistiche coinvolte nel nuovo ambulatorio condiviso dell’ipertensione polmonare, strutturato e approvato secondo le indicazioni aziendali. Le due strutture mediche specialistiche dell’Asl2, uniranno le proprie conoscenze e professionalità per offrire una migliore gestione del paziente con sospetta ipertensione polmonare.

La prevalenza dell’ipertensione polmonare è maggiore nei pazienti di età superiore a 65 anni, più frequentemente per una malattia cardiovascolare o una broncopneumopatia cronica ostruttiva, peraltro principali cause di morte nel mondo. La dispnea (fiato corto) per sforzi sempre minori ed il conseguente decondizionamento fisico in un paziente già affetto da una patologia cronica, portano frequentemente ad una malattia invalidante caratterizzata da insufficienza respiratoria cronica (con necessità di ossigenoterapia) ed accessi in Pronto Soccorso per insorgenza di complicanze.

Il progetto ha come obiettivo la presa in carico dei paziente con sospetta ipertensione polmonare, al fine di ottimizzarne il percorso diagnostico e terapeutico. Lo scopo finale è quello di migliorarne la qualità della vita, ridurre il rischio di invalidità e di morte a cui essi vanno più frequentemente incontro, rispetto la popolazione generale.

Le persone potranno accedere all’ambulatorio dell’ipertensione polmonare con la semplice richiesta del medico di medicina generale, tramite prenotazione Cup presso l’ambulatorio condiviso ipertensione polmonare che sarà svolto in più sedi: ambulatori di Pneumologia, II piano, Padiglione Elio Ospedale Santa Corona; ambulatori di Cardiologia I piano, Piastra dei Servizi, Ospedale Santa Corona; ambulatori di Cardiologia, Piano terra, Ospedale San Paolo, previa prenotazione interna.