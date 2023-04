Pacco sospetto sulla spiaggia, i carabinieri lo aprono e trovano un chilo di cocaina

Albissola Marina. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Savona, allertati da alcuni passanti, hanno recuperato un involucro di medie dimensioni sulla spiaggia di Albissola Marina. Il “pacco sospetto” era stato spinto dalle onde e si trovava sul bagnasciuga: dopo averlo aperto, i militari hanno scoperto che si trattava di un panetto di cocaina purissima, del peso di circa un kilogrammo, contenuto in un involucro trasparente e perfettamente impermeabile.

Sono in corso accertamenti per comprendere la provenienza del misterioso involucro.

Quest’ultimo ritrovamento si inserisce nella decisa e intensa attività svolta dai carabinieri di Savona volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei vari comuni della zona costiera, che prosegue senza sosta e i servizi di controllo del territorio sono stati ulteriormente intensificati, anche con l’impiego di militari in abiti civili e delle unità cinofile.

Negli ultimi tempi, infatti, sono state diverse le operazioni portate a termine dai carabinieri della locale Compagnia.

Nel mese di febbraio, a Savona, è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22.000 euro in contanti.

Nel mese di marzo a Spotorno è stato arrestato un cittadino italiano, che aveva trasformato la propria abitazione in una vera centrale di spaccio di varie tipologie di stupefacenti, trovato in possesso di 2 chilogrammi di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, oltre a 8.150 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Infine pochi giorni fa, sempre a Savona, sono stati fermati e denunciati due cittadini stranieri trovati in possesso di alcuni grammi di varie sostanze stupefacenti (amfetamina, cocaina ed hashish) e di 1.400 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio.