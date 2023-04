Carcare. “Inizia oggi l’ultimo mese di campagna elettorale e, come abbiamo sempre fatto, dobbiamo portare avanti le nostre idee, non attaccare, aggredire e criticare. Non è nelle mie corde nè in quelle del mio gruppo, preferiamo parlare di ció che vogliamo costruire e non demolire“. Così il candidato sindaco di “Insieme per Carcare“, Alessandro Ferraro, alla presentazione della lista.

“In questi anni abbiamo lavorato tanto, il periodo del covid non deve essere una scusa ma sottolineo che è stato difficile, eppure ne siamo usciti perché abbiamo fatto squadra con il volontariato, non abbiamo lasciato indietro nessun carcarese in un momento davvero incerto – prosegue Ferraro – Noi non siamo divisivi, cerchiamo di unire, parlare sempre di cosa non va è un brutto esercizio, bisogna essere propositivi. Carcare è una bella cittadina, noi le siamo tutti profondamente legati e chi ama davvero, cura e protegge”.

A parlare, dopo Ferraro, i candidati consiglieri, che hanno espresso all’unanimità la passione e l’affetto che provano per il paese, con pregi e difetti, vissuto da persone che devono prendersene cura e rafforzare il senso di comunità.

LA LISTA “INSIEME PER CARCARE”

Alessandro Ferraro, 65 anni, medico di medicina generale, assessore uscente all’istruzione e alle politiche sociali

Andrea Alloisio, 27 anni, commesso, consigliere comunale uscente;

Enrica Bertone, 48 anni, giornalista, assessore uscente ad attività produttive ed associazionismo;

Franco Bologna, 68 anni, vice sindaco uscente e già sindaco dal 2009 al 2018;

Giulia Carbone, 19 anni, studentessa del quinto anno del liceo Calasanzio, indirizzo Scuentifico;

Andrea Carlini, 19 anni, studente del quinto anno del Patetta, indirizzo Geometra;

Christian De Vecchi, sindaco uscente, 49 anni, commerciante;

Alessandra Marchese, 31 anni, infermiera;

Patrizia Mazza, 47 anni, commessa, consigliere comunale uscente;

Stefania Resio, 58 anni, docente di educazione fisica al liceo Calasanzio, consigliere comunale uscente;

Giorgia Ugdonne, 45 anni, assessore uscente a cultura sport e ambiente; dipendente pubblico;

Alessandro Zunino, 51 anni, perito assicurativo;

Roberto Zunino, 30 anni, commerciante.