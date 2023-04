Pietra Ligure. Si è tenuta oggi pomeriggio l’inaugurazione della Pietra Ligure Outdoor Base, l’info point dedicato all’outdoor con cui l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Finale Outdoor Region, punta a potenziare l’incoming e i servizi di accoglienza per il settore turistico.

Nell’ottobre 2022 il turismo outdoor ha premiato, con un incremento del 64% di presenze soprattutto straniere, la visione e gli investimenti in materia di offerta outdoor del Comune di Pietra Ligure ed ha generato un importante ricaduta su tutto il comprensorio del pietrese e della Val Maremola. Nello scorso autunno Pietra Ligure è stata la località della Riviera che ha segnato il più importante aumento di presenze in termini percentuali ed è sempre crescente il numero di bikers che sceglie la località pietrese come punto di partenza per esplorare la rete sentieristica del finalese allargato.

Su questa importante spinta, l’amministrazione comunale di Pietra Ligure ha deciso di aprire la seconda Outdoor Base sul territorio della Finale Outdoor Region, di cui i trails pietresi fanno parte a pieno titolo, proseguendo e incrementando il percorso di sviluppo del prodotto outdoor che già sta facendo registrare, in termini di presenze turistiche, importantissimi risultati.

Dopo la messa a regime di una rete sentieristica particolarmente attrattiva, la promozione del prodotto outdoor attraverso eventi sportivi internazionali e la massiccia comunicazione sui più importanti canali internazionali del settore, per l’anno 2023 è previsto un ulteriore passo in avanti con il consolidamento della rete dei servizi legati a questo specifico settore.

La Finale Outdoor Base, aperta dal 2020 a Finalborgo, ha fatto registrare oltre 15.700 contatti nel 2022, diventando di fatto il punto di contatto tra la destinazione e tutti coloro che sono alla ricerca di informazioni sulle offerte esperienziali del territorio. Sulla scia del successo finalese, Pietra Ligure ha inaugurato il suo punto informativo outdoor in piazzale Geddo. Anche in questo caso, si tratterà di un punto informativo specializzato dotato di personale qualificato dove sarà possibile prenotare attività outdoor e partire per un’escursione sul territorio pietrese.

Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, spiega: “Oggi completiamo qualcosa che era nei programmi dell’amministrazione. Lo sviluppo dell’outdoor è stato velocissimo. Cerchiamo di correre dietro ciò che serve. Abbiamo lavorato molto sui sentieri, sulla promozione. Ci mancava un punto che rappresentasse la visione di quello che sta succedendo a Pietra, cioè lo sviluppo dell’outdoor. Che non è solo biciclette: è avere servizi, avere indicazioni, avere un punto in cui prendere gli shuttle per andare in vallata. Credo che questo sia importante anche per gli altri comuni della Val Maremola, per Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo e Borgio Verezzi. Di qui si parte per andare a prendere i sentieri. Credo che avere un centro, un fulcro, fosse quello che mancava. Ora c’è, si deve sviluppare, la gente lo deve conoscere. Ma le insegne ed i richiami che abbiamo messo credo possano fare la loro parte”.

Il presidente del Consorzio Finale Outdoor Region Gianluca Viglizzo aggiunge: “E’ tanto che aspettavamo questo momento, noi abbiamo aperto il primo info-point outdoor a Finale ormai da circa tre anni e questa è la seconda di altre tappe che vogliamo portare a compimento. Adesso l’utenza che si riversa a Pietra Ligure, delocalizzandosi rispetto a quella che era la prima collocazione sul finalese, troverà un punto di informazioni, di prenotazioni e in cui ottenere tutte le informazioni riguardo l’outdoor, che non è solo bike ma (secondo la nostra mission) bike unito al trekking unito al climbing; insomma tutti gli sport che fanno in modo che la gente arrivi qui solcando i mari e le frontiere della nostra region”.

Insomma, un esempio di collaborazione tra paesi limitrofi: “I campanili non esistono più. Nell’utenza, nei nostri turisti non sono mai esistiti. Ora i confini non ci sono neanche più nella collaborazione. Comuni diversi che collaborano e fanno sinergie è un segnale ed è solo l’inizio di un’unione che andrà avanti”.

Daniele Rembado, vice sindaco di Pietra Ligure con delega al turismo, afferma: “Un bel momento che abbiamo voluto condividere con gli amministratori della Val Maremola e di Finale e con tutti gli operatori pietresi e del comprensorio. Il taglio di un nastro che dà avvio ad un progetto importantissimo: la costruzione di un servizio turistico. Abbiamo costruito il prodotto, lo abbiamo promosso con eventi internazionali (il 2 e 3 di giugno abbiamo il mondiale, un altro evento che corona un percorso) e oggi inauguriamo la vendita di servizi. Finalmente un servizio concreto da dare ai nostri turisti e fornire agli operatori alberghieri, in modo che possano veicolare e trasmettere ai loro clienti un’esperienza che è quella di vivere il territorio a 360 gradi. Inaugurare una Pietra Ligure Outdoor Base come questa è come tagliare il nastro di un’opera pubblica, quindi bisogna approcciarsi al tema del turismo come se ci si approcciasse ad un’opera pubblica. Riteniamo che Pietra abbia percorso questa modalità e in questi anni sia diventata anche un esempio virtuoso di come ci si avvicina a questo tipo di tematiche: con buonsenso, senza fare accelerazioni in avanti ma con grande concretezza. Quindi oggi davvero un momento che corona un percorso e che è un ulteriore stimolo a fare sempre meglio per questo territorio che è fantastico tutto l’anno e in ogni luogo, dal mare alla collina. Pietra Ligure, con un incremento delle presenze del 65 per cento a ottobre e novembre, ha dimostrato che destagionalizzare è possibile e si può passare finalmente dalle parole ai fatti. Siamo felici di aver dimostrato che quando ci si unisce i risultati arrivano”.

Il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli: “Quando andiamo in vacanza non stiamo attenti ai confini comunali, ci spostiamo da un luogo all’altro sulla base di quello che ci interessa e di ciò che vogliamo fare. La stessa cosa fanno i turisti quando vengono qua. Quindi non ha senso guardare ai nostri comuni come luoghi circoscritti entro i quali ci deve essere tutto e al di fuori dei quali non ci interessa cosa ci sia. Noi vogliamo promuovere un unico territorio, un territorio che è di particolare bellezza e si presta a queste attività durante tutto l’anno e quindi ha la possibilità di destagionalizzare e aumentare le presenze turistiche e di avere in concreto un’economia, un’industria che dia lavoro per 365 giorni all’anno. Questo è l’obiettivo primario, contribuire alla crescita e allo sviluppo economico del nostro territorio.