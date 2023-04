Incidente sull’Aurelia ad Albenga, scontro tra moto e furgone: tre feriti, motociclista in codice rosso al Santa Corona

Albenga. Grave incidente sulla via Aurelia ad Albenga oggi pomeriggio intorno alle 18.30. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un furgone.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale.

Ad avere la peggio il motociclista che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Altre due persone sono rimaste ferite in modo più lieve e sono state portate al pronto soccorso pietrese in codice giallo.

A seguito dell’incidente traffico in tilt, ci sono code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche le guardie ecozoofile di Gadit per aiutare a gestire la viabilità.