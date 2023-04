Incidente in moto in Piemonte, ragazza di 31 anni di Carcare finisce in coma

Carcare. Grave incidente nel tardo pomeriggio odierno (1 aprile) in Piemonte: una ragazza di 31 anni di Carcare, purtroppo, è finita in coma in seguito all’accaduto.

Il sinistro si è verificato nell’alessandrino, dove la giovane si trovava impegnata, in compagnia del fidanzato, in alcuni giri all’interno di una pista da corsa dedicata alle moto da cross.

Grande appassionata di due ruote, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo e l’impatto, conseguente alla caduta, è stato molto violento.

La 31enne ha sbattuto con violenza la testa, riportando un trauma cranico, oltre ad altre ferite ed escoriazioni.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo il trasporto nel più vicino ospedale, ad Alessandria, dove si trova attualmente ricoverata, in coma, nel reparto di Rianimazione.