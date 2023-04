Incidente in moto in Piemonte, la 31enne Sara Balestra è fuori pericolo

Carcare. È fuori pericolo Sara Balestra, la 31enne carcarese che lo scorso 1° aprile ha riportato un grave trauma cranico in seguito ad una caduta dalla moto.

La giovane, grande appassionata di due ruote, stava effettuando alcuni giri all’interno di una pista da motocross di Castelnuovo Bormida insieme al fidanzato, quando ha perso il controllo del mezzo. L’impatto, conseguente alla caduta, è stato molto violento.

Subito sul posto sono intervenuti i sanitari e la 31enne, in quel momento cosciente, è stata trasportata in elicottero all’ospedale più vicino, ovvero il Sant’Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, dove, date le sue condizioni, i medici hanno deciso di indurle il coma farmacologico. Qui è rimasta alcuni giorni e, una volta stabilizzata, è stata poi trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure, dove è tuttora ricoverata.

Nell’ospedale pietrese è arrivata la buona notizia per la famiglia, molto conosciuta in paese: Sara ora è fuori pericolo. Ricorda tutto di quanto avvenuto prima dell’incidente, mentre non le è ancora chiaro cosa sia successo in pista.

Oltre al trauma cranico, la giovane ha riportato anche una frattura al braccio e per questo oggi verrà operata dall’equipe medica dell’ospedale pietrese.