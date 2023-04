Incidente in moto in Piemonte, carcarese di 31 anni ancora in Rianimazione in prognosi riservata

Carcare. Resta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria Sara Balestra, la 31enne di Carcare che, ieri pomeriggio, è rimasta vittima di un grave incidente nell’alessandrino.

La giovane, in coma farmacologico, stava effettuando alcuni giri all’interno di una pista da motocross di Castelnuovo Bormida insieme al fidanzato. Grande appassionata di due ruote, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo e l’impatto, conseguente alla caduta, è stato molto violento.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo il trasporto nel più vicino ospedale, ad Alessandria.

Secondo le ultime informazioni, i medici sono abbastanza ottimisti: pare infatti che l’ematoma alla testa non sia ulteriormente peggiorato; tuttavia non ci sono ancora le condizioni per dichiararla fuori pericolo. Occorrerà attende ancora qualche giorno per capire con esattezza le sue condizioni.

Oltre al trauma cranico, la ragazza ha riportato fratture a spalla e braccio.