Incidente in A10, scontro tra auto e furgone: due feriti al San Paolo

Albisola Superiore/Celle. Incidente questa mattina, intorno alle 10.30, in autostrada A10 tra Albisola Superiore e Celle Ligure in direzione Genova.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone.

Immediato l’intervento dei soccorsi, sul posto sono arrivati l’automedica del 118, due ambulanze della Croce Verde di Albisola e della Croce Oro Mare di Albissola, una squadra dei vigili del fuoco.

La dinamica è ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale che è intervenuta per i rilievi del caso.

I due feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona. L’autista del furgone è stato trasferito in codice giallo, l’autista dell’auto in codice verde.