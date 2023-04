Incidente a Savona, scontro tra due auto in corso Mazzini: due feriti all’ospedale San Paolo

Savona. Incidente oggi pomeriggio dopo le 19.30 a Savona, in corso Mazzini, all’altezza dell’incrocio con via XX Settembre.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Savona. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per effettuare i rilievi e costruire la dinamica del sinistro.

I due feriti, una donna di 59 anni e un uomo di 49, che fortunatamente non hanno riportato gravi traumi, sono stati trasportati in codice giallo, per dinamica, all’ospedale San Paolo di Savona.