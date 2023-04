Incendio boschivo ad Alassio: intervento dei vigili del fuoco

Alassio. Intervento dei vigili del fuoco questa notte per un incendio ad Alassio, in via Iulia Augusta.

L’allarme è stato lanciato alle 3. Secondo quanto riferito, le fiamme sono vicino ad alcune abitazioni ma le case non sono interessate dal rogo. I pompieri sono ancora ora al lavoro per spegnere l’incendio ed evitare il propagarsi delle fiamme.

Non è ancora stato dichiarato spento l’incendio divampato in località Albereto, nel comune di Stellanello, nell’entroterra di Andora, ieri pomeriggio, intorno alle 15. Fortunatamente il rogo è stato subito circoscritto e non ha raggiunto le case più vicine. Ieri è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per aiutare le operazioni da terra vista la zona impervia.

Ancora da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.