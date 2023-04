In Provincia si parla di “Pace, giustizia, materie prime ed ecologia”

Savona. Nell’ambito del ciclo “Laudato sì: agire per un futuro sostenibile” venerdì 21 aprile alle ore 21 al palazzo della Provincia, in via dei Sormano 12, Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani, saggista, attivista e fondatore del Centro “Nuovo modello di sviluppo”, parlerà di “Pace, giustizia, materie prime ed ecologia: tutto è connesso”.

Il relatore evidenzierà lo stretto collegamento fra le dimensioni umane, sociali ed economiche che attraversano il mondo. La consapevolezza di tale complessità è infatti esigenza imprescindibile per il presente e il futuro dell’umanità. Presenterà Emanuela Castello. Nell’utimo incontro, il 12 maggio, Valentina Rotondi, docente ricercatrice del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, svilupperà il tema “Quale Chiesa per la transizione ecologica?”.

L’iniziativa è promossa dall’ Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato della Diocesi di Savona-Noli e riconosciuta come corso di formazione professionale continua per giornalisti e insegnanti di religione.